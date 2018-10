Perú es el quinto mayor proveedor de chía a EE.UU. con el 8.4% de sus importaciones

Estados Unidos importó más de 15,000 TM anuales de chía por unos US$ 30 millones en el 2017, siendo el principal comprador del mundo, según Modor Intelligence, y Perú es su quinto mayor proveedor con el 8.4% de sus importaciones, señaló la Oficina Comercial (Ocex) del Perú en Nueva York.



De acuerdo a Future Market Insights, debido a la alta demanda por productos naturales y con diversos beneficios para la salud, el consumo de este producto en Estados Unidos alcanzaría unas 50,000 TM anuales antes del 2025, mientras que el valor de comercialización global sería de hasta US$ 5,000 millones.



La semilla de chía -o salvia hispánica- es oriunda de México, perteneciente a la familia de la menta y su nombre se deriva de una palabra de origen maya que significa fuerza. Desde tiempos muy remotos, la chía ha sido utilizada por las civilizaciones Maya y Azteca.



La chía ofrece un alto contenido de vitaminas, minerales y ácidos grasos. Estas semillas están consideradas como una de las mayores concentraciones de ácidos Omega 3 ofrecida por la naturaleza.



A ello se añade una buena porción de antioxidantes, vitaminas A, C y B; así como sales minerales, fósforo, calcio, magnesio, potasio, zinc y cobre. También se recomienda en dietas para adelgazar.



Todas estas características explican la fuerte demanda que ha experimentado en los últimos años el producto y su excelente proyección a futuro inmediato.



Los cinco principales países proveedores de chía de Estados Unidos según participación de mercado son Colombia (16.5%), Argentina (15.7%), Costa Rica (14%), Uruguay (8.9%) y Perú (8.4%).



Principal comprador

El comprador más importante de este mercado es Proprietary Nutritionals Inc basado en New Jersey, seguido de The Chia Company de Nueva York.



Así, los puertos de Nueva York y Newark tuvieron la mayor parte de ingreso de semillas de chía durante el año 2017, con un 23.7% de los embarques recibidos, seguidos de Oakland con un 20.9% y Filadelfia con un 14.9%, según un reporte de Zauba Technologies.



A pesar de que Estados Unidos es el mayor comprador de chía en el mundo, un reporte de Statista muestra que sólo un 32% de su población ha consumido semillas de chía.



Se estima que las semillas de chía negra seguirán siendo las preferidas en el mercado y la venta de semillas de chía blanca continuarían aumentando, sin embargo, todos los tipos de chía mostrarán una expansión más rápida hasta el 2027.



De acuerdo con la Asociación de Comercio Orgánico (OTA) de América del Norte, en el 2016 las ventas de productos de alimentos orgánicos en Estados Unidos, en las que está incluida la chía, presentaron un aumento de 8.4% en comparación con el año anterior y alcanzaron unos US$ 43,000 millones.



Asimismo, se proyecta un crecimiento porcentual de un 14% para el año 2021 (Organic Authority, 2018) lo cual hace atractiva la comercialización de la chía.



El producto se comercializa en variadas presentaciones desde las semillas enteras (deben ser cocinadas o remojadas con anterioridad), o ya procesadas como harina o aceite, y también incluida en diversos alimentos y especialmente en bebidas nutricionales, además de productos de cuidado personal y otros.



Para la venta al consumidor directo, las semillas de chía se pueden encontrar en ventajosos empaques, en tiendas de productos naturales y supermercados así como en tiendas que venden a través de Internet.



Una empresa con un gran canal de distribución es Amazon, cuyas presentaciones y marcas diversas alcanzan una buena porción de consumidores en el mercado estadounidense.



Los cambios en los hábitos alimenticios entre las personas y la preferencia del consumidor hacia alimentos veganos y dieta libre de gluten, así como el aumento en la conciencia sobre las ventajas de productos naturales considerados como súper alimentos, son las principales razones del mayor interés en el consumo de este tipo de alimentos.



La chía es consumida en snacks, galletas, ensaladas, sopas, bebidas energéticas, postres, barras energéticas, como adelgazante con agua mezclado con jugos de frutas, entre otros. Las principales marcas de productos orgánicos y nutricionales están invirtiendo para desarrollar su cartera de productos con chía.



Por ejemplo, el último año, Mamma Chia introdujo su línea “Chía Protein Smoothies”, que es una combinación de semillas de chía orgánica molidas con purés de frutas, en sabores de Super Berry, Dark Cherry, Island Mango y Cool Watermelon.



Beneficios nutricionales

La doctora Melina Jampolis, especialista en nutrición, en una entrevista para CNN señaló que las semillas de chía combinadas con líquido (como agua, leche, jugo o yogurt), forman un gel debido a la fibra soluble que contienen.



Esto puede tener algún beneficio en términos de pérdida de peso (aunque la investigación en esta área es escasa) al ayudarlo a sentirse satisfecho por más tiempo y también al retrasar el aumento de azúcar en la sangre de los alimentos que consume que contienen semillas de chía.



Para obtener mejores beneficios, se consumen mejor en su estado natural en lugar de consumirlas como un aceite o suplemento (también es aceptable triturarlas, ya que conserva todos los componentes de la semilla).



Como con cualquier "súper alimento", trabajan como parte de una dieta balanceada que incluye una variedad de frutas frescas, vegetales, grasas saludables y proteínas magras, no como un reemplazo. Es importante que su consumo sea en porciones moderadas como cualquier otro alimento.



Exportaciones peruanas

La exportación de chía del Perú al mundo alcanzó durante el 2017 los US$ 13.2 millones creciendo 10% respecto del año anterior, siendo Estados Unidos su principal mercado.



Se trata de un cultivo que no requiere demasiada inversión y es de ciclo corto, y que tradicionalmente ha tenido buenos precios aunque -al igual que el caso de la quinua- muestran cierta desaceleración.



Las proyecciones del cultivo son interesantes, según la tendencia al consumo de productos orgánicos o naturales, con beneficios especiales para la salud, pero también por el desarrollo de muchas nuevas presentaciones que incluyen la chía.