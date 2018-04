Perú proyecta inversión minera por US$ 20,819 millones entre 2018 y 2022

El Ministerio de Energía y Minas ha previsto inversiones por US$ 20,810 millones entre el 2018 y 2022. Este monto representa el 35.6% de la cartera total de la producción minera (US$ 58,507 millones).

Dicha cartera señaló que de los US$ 58,507 millones, se ejecutaron US$ 3,850 millones (6.6%) hasta el 2017. El resto, US$ 54,657 (93.4%) se ejecutarían entre 2018 y 2027.

Para el 2018 se espera una inversión ascendente de US$ 2,154 millones, lo cual implica el 10% del total de inversiones a realizarse entre 2018 y 2022.

Esto porque tres proyectos estarían culminando su construcción mientras que otros nueve recién estarían pasando a esta etapa.

Para el 2019, la inversión sería de US$ 2,919 millones, un incremento de 36% respecto al año anterior. Cinco proyectos, para esa fecha, estarían iniciando construcciones.

Un año después la tendencia crece con US$ 4,668 millones, lo que constituye un incremento de 59% interanual. En este año iniciarán construcciones 4 proyectos más el crecimiento sostenido de los montos anuales de inversión de proyectos como Quellaveco, Pampa de Pongo, Mina Justa y Ampliación Toromocho.

Por otro lado, para el 2021 la inversión sería la mayor en el período referido. Esto debido a un monto de US$ 6,522 millones que significa un 40% de crecimiento interanual.

Esto sería por el inicio de construcción de otros siete proyectos y los montos de inversión proyectados de Quellaveco, Pampa de Pongo, hacia el final de su etapa de construcción.

Por último, para 2022 se proyecta una inversión de US$ 4,546 millones, una reducción de 30% respecto al 2021. Esto se explica por la culminación de construcción de proyectos como Mina Justa, Corani, Ampliación La Arena y Optimización Lagunas Norte.

Años venideros

Para el 2023 hasta el 2027 las inversiones ascienden a US$ 33,839 millones (58% del monto global). US$ 3,765 millones corresponden a ocho proyectos que culminarían construcciones.

De los US$ 30,074 millones restantes se desprenden 21 proyectos que aún no definen fecha de inicio de construcción.

El exviceministro de Minas, Rómulo Mucho, expresó que la coyuntura internacional y la interna generan muchos vientos a favor para que estas proyecciones se cumplan.

“Estas acciones son muy importantes porque permitiría consolidar un monto de inversión relevante que repercutiría en más impuestos y en un mayor dinamismo en la generación de empleo”, manifestó a la Agencia Andina.

En ese sentido, dijo que de concretarse las proyecciones de inversión la producción de cobre (nuestro principal producto exportador) podría pasar de 2.4 millones de toneladas anuales a más de 3 millones al 2021.

Por último, la producción de oro pasaría de 155 toneladas a 180 toneladas al Bicentenario, añadió el experto.