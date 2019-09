Perú protagoniza estos días, como país invitado, la XXII edición de la feria de frutas y hortalizas Asia Fruit Logistica, el evento del sector más importante de Asia y la puerta principal de entrada para las exportaciones a China y al resto del continente.

El país latinoamericano está presente en la cita hongkonesa con 24 empresas y más de 250 profesionales del sector hortofrutícola acompañados por el director de Promoción de Exportaciones de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), Mario Ocharan Casabona.

“Las expectativas iniciales de las 24 empresas peruanas aquí representadas han sido superadas a pesar de los problemas a los que se enfrenta Hong Kong en estos momentos”, destacó a Efe Ocharan en referencia a la ola de protestas que vive la ciudad desde hace tres meses.

Las estimaciones iniciales de Promperú proyectaban conseguir en Hong Kong contratos por un valor total de US$ 180 millones para los próximos 12 meses.

Como “país invitado de honor y socio oficial” Perú y su delegación han conseguido mayor visibilidad y acceso en la feria, que se inauguró el miércoles y concluye mañana, viernes.

En la ceremonia de inauguración participaron también el embajador de Perú en China, Luis Quesada; el director ejecutivo de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú (AGAP) Gabriel Amaro; el director de la Oficina Comercial del Perú en el Exterior (OCEX) en Hong Kong, Erik Aponte; y el director de inversión de Invest Hong Kong, Charles Ng.

Las agroexportaciones de Perú hacia Asia totalizaron US$ 617 millones en 2018, lo que representa un crecimiento anual del 22%.

La agroexportación supone el segundo generador de divisas extranjeras para el país latinoamericano.

Los principales mercados asiáticos fueron China, con US$ 152 millones; Corea del Sur con US$ 150 millones; y Hong Kong con US$ 114 millones.

Perú, junto a México y Chile, es el país latinoamericano que ha incrementado con más rapidez la introducción de productos frescos en Asia en la última década.

“Estamos barriendo el mercado”, aseguró Ocharan y resaltó que “Perú es el segundo exportador de paltas (aguacate) y de arándanos de todo el mundo, además del tercer país exportador de uvas”.

En cuanto a las ventajas competitivas de su país, Ocharan enfatizó que la alta concentración de nutrientes y la riqueza en antioxidantes, atribuibles a la ubicación geográfica y el clima, caracterizan la producción hortofrutícola peruana.

El director de exportaciones de Promperú destacó la importancia de Hong Kong, ciudad a la que calificó como la Rotterdam de Asia en cuanto a la logística, pero también un vital puente de acceso al mercado de China continental.

“Hong Kong es tanto un ‘hub’ logístico como un punto de desarrollo de marcas para nuestros productos”, estimó.

Destacó el particular enlace cultural entre China y Perú y que el próximo año se celebran 170 años de la primera ola de inmigración china hacia Perú, lo que potenció además la gastronomía peruana.

“El peruano come Chaufa como tres veces por semana”, comentó Ocharan en alusión al plato peruano cuyo nombre significa literalmente “arroz frito” en chino.

A su juicio, esta particular conexión facilita el flujo de negocios y el establecimiento de nuevas conexiones entre productores y compradores de ambos lados.

“El consumidor conoce el producto pero no al productor”, lamentó Ocharan y agregó que “Promperú está estableciendo capítulos empresariales para vincular de forma más estrecha a las dos regiones”.

Perú exporta toda una gama de productos agrícolas hacia Asia bajo la marca Super Foods Peru, lo que permite al país ingresar a un mercado relativamente menos familiarizado con sus frutas y hortalizas, especialmente las variedades indígenas desconocidas en Asia.

La campaña mundial Super Foods Peru incluye otras actividades de promoción en China este año en eventos como la China International Import Exposition (CIIE) de Shanghai y la China Fisheries and Seafood Expo programados en los próximos meses.

Más de 800 expositores de 46 países y cerca de 13,500 profesionales participan este año en la exposición en Hong Kong