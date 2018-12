Perú tiene previsto concretar inversiones mineras por US$ 12,581 millones en próximos tres años

La proyección de inversiones mineras en el Perú para el período 2018-2021 asciende a US$ 13,893 millones, dicho monto representa el 23.5% del global de inversiones previsto en la cartera, reportó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Del monto total, alrededor de US$ 12,581 millones corresponden a los próximos tres años, esperándose inversiones por US$ 3,043 millones para el 2019, US$ 4,751 millones para el 2020 y US$ 4,787 millones para el 2021.

"Estos estimados no incluyen las inversiones de sostenimiento y optimización de las operaciones actuales, ni las inversiones de exploración", indicó.

Agregó que para el 2019 se espera un sustancial aumento de las inversiones mineras respecto del año anterior.

"El resultado es consecuencia de que se esperan mayores desembolsos por parte de las empresas que han iniciado construcción en 2018 y que destacan por su inversión esperada", explicó.

Entre esos proyectos figuran Quellaveco (US$ 5,300 millones), Mina Justa (US$1,600 millones) y Ampliación Toromocho (US$ 1,355 millones).

Así, en el año 2020 continúa la tendencia positiva con US$ 4,751 millones, significando un crecimiento de 56.1% en comparación

al año previo.

Si bien, solo 3 proyectos iniciarán construcciones en dicho año, estos poseen una inversión global conjunta de US$ 5,457 millones que se ejecutarían camino al 2023.

Además, el crecimiento sostenido de las inversiones anuales en proyectos de gran magnitud, respaldarían este resultado.

Finalmente, se espera en el 2021 una inversión de US$ 4,787

millones, representando el 34.5% del periodo 2018-2021.