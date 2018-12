Perú pide que la inversión extranjera sea "climáticamente inteligente"

Perú es un país abierto a la inversión extranjera, "pero queremos inversiones sostenibles y climáticamente inteligentes que nos ayuden desarrollar la agenda climática", dijo la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz.

La ministra, presente en la Cumbre del Clima (COP24) que se desarrolla en Katowice (Polonia), ha pedido en este foro más financiación a los países desarrollados.

"Nosotros no queremos malos inversores, queremos gente responsable", explicó la ministra y defendió la importancia de que las inversiones extranjeras en el Perú sean "sostenibles y climáticamente inteligentes".

Muñoz defiende la importancia de que las empresas foráneas que lleguen al Perú ayuden a desarrollar cuestiones "fundamentales" para el país como "las energías limpias, la reforestación o la mejor gestión de residuos", y que aporten un valor añadido a la economía verde.

"Hoy en día todo lo que hacemos tiene que ser climáticamente inteligente, tanto en el ámbito privado como en el público. Por eso también estamos apostando fuertemente por la economía circular, ya que hoy día debemos preocuparnos tanto por el insumo como por el residuo que genera su producción", subraya Muñoz.

La ministra peruana asegura que su país está "totalmente" comprometido con la lucha contra el cambio climático, tal y como demuestra la reciente aprobación de una ley marco sobre esta cuestión a fin de reducir la vulnerabilidad del al cambio climático y aprovechar las oportunidades del crecimiento bajo en carbono.

"Perú es uno de los países con más biodiversidad, lo que hace que seamos muy vulnerables a la alteraciones en el clima", explica Muñoz, por eso "tenemos muy clara la decisión de enfrentar al cambio climático desde todos los ángulos posibles", sobre todo con medidas de mitigación y adaptación.

"Un peruano debe saber que su Gobierno trabaja en equipo para hacer frente al cambio climático", reitera Muñoz, que recuerda que su país acaba de aprobar una ley para prohibir el plástico de un solo uso, que avanza en la gestión de residuos sólidos, en las energías renovables, en la lucha contra la sobrepesca o contra prácticas ilegales como la pesca de arrastre.

La representante peruana recuerda que "los indígenas son los más vulnerables al cambio climático, y dentro de ellos las mujeres", algo que su Gobierno tiene en cuenta porque "estos no son sectores invisibles en Perú, sino que para nosotros son muy activos".

La ministra peruana se encuentra estos días en la Cumbre del Clima que Naciones Unidas celebra en Katowice (Polonia), donde se negocia la creación de una hoja de ruta para poder implementar los compromisos del Acuerdo de París del 2015.

"Esperamos que podamos concretar un plan de acción definido para cumplir con el Acuerdo de París", demanda Fabiola Muñoz, quien cree "imprescindible incrementar el financiamiento climático".

"Ha habido importantes anuncios de Alemania, Noruega o del Banco Mundial, pero el financiamiento todavía no es suficiente", asegura la ministra peruana, quien no obstante afirma que "eso no puede ser una excusa para bajar la guardia, así que tenemos que seguir con una ambición firme pese a esa falta de financiación".

"Hay excepciones, y algunos países desarrollados han ratificado aquí su compromiso y están poniendo más recursos para ayudar a países con menores condiciones pero que también necesitan avanzar", señala Fabiola Muñoz.

"El caso de Estados Unidos es particular, aunque no porque uno no esté de acuerdo el resto tenemos que dejar de hacer lo que debemos hacer", explica Muñoz, quien en relación a la postura de Washington recuerda que los ciudadanos y los mercados podemos "decidir a quién premiamos y a quién no".

Para Muñoz, el cambio climático es una realidad, tal y como confirma la evidencia científica, por lo que "tenemos que tener más sentido de urgencia y más ambición" en las negociaciones que llevamos a cabo en esta cumbre, y "esperamos que la declaración que se acuerde en Katowice vaya en esa línea".