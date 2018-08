Perú es uno de los países más caros para los gamers en América Latina

Perú cuenta con uno de los precios más altos de la región, solo por debajo de Argentina, en el terreno de los videojuegos de acuerdo al reporte de Linio.

Un PlayStation 4 Slim de 1 terabyte más un juego, por ejemplo, cuesta US$ 318.6 en Estados Unidos, redondeando el precio más bajo.

En la región los precios oscilan entre los US$ 400 y US$ 500. Sin embargo, la consola en Perú cuesta US$ 529.7, más de US$ 100 de lo que vale en México.

Argentina tiene el mayor precio, con US$ 709.4 por el aparato de Sony.

Para el resto de consolas sucede lo mismo. Una Xbox One de 500 GB con un juego cuesta US$ 514 en Perú, mientras puedes conseguir el mismo objeto en México por US$ 273.8.

En Colombia y Ecuador tiene un costo promedio de US$ 412, mientras que en Chile pagas US$ 423.5.

La Nintendo Switch es la que tiene los precios más estables, pues exceptuando a Argentina, el monto no varía más de US$ 55. No obstante, en Perú el precio continúa como el más elevado, con US$ 465.5.

Ventajas competitivas

Si bien la billetera de los gamers sufre en Perú, otros productos son mucho más baratos en el país.

Según el reporte, comprar un iPhone X de 64 GB cuesta US$ 1,212.2 en Perú, el precio más bajo de toda la región.

En cuanto al Samsung Galaxy S9, solo en México se encuentra más barato (US$ 916.9). En Perú el precio es US$ 934.2.

En el terreno de las DSLR (cámara profesionales), el precio es considerablemente más bajo aquí que en el resto de países.

Y si vemos el catálogo cámaras Go Pro, el precio en Perú se ubica en el promedio regional.