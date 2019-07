Perú y otros países de la región se reunirían para establecer acciones contra plaga que ataca a banano orgánico

Hace unos días se conoció que Colombia declaró en cuarentena 150 hectáreas de cultivos de banano por la sospecha de que estén contaminados por el nocivo hongo Fusarium R4T. Ello generó preocupación entre los productores de banano orgánico del Perú, quienes exigieron al ministerio de Agricultura (Minagri) evitar el ingreso de esta plaga al país.

Al respecto, la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, señaló a Gestión que -a nivel de Cancillería- se está conversando con los países de la región para coordinar una reunión a más tardar la próxima semana en la que se discuta lo que se puede hacer para cuidar el cultivo contra la plaga.

"Esta es una plaga muy "feroz", lo podríamos decir así, por ello tenemos que usar todos los medios posibles para evitar que ingrese al país" , anotó Muñoz.

La ministra recordó que la semana pasada tuvieron una reunión en la Mesa de Agroexportación con todos los representantes de los agroexportadores, en la que estuvo presente Senasa y la problemática entorno a esta plaga fue uno de los temas que salió como prioritario.

"Le pedí al jefe de Senasa que se reúna con el equipo técnico y que definan una hoja de ruta. Ya el sector privado y el Estado estamos trabajando para poner la mano dura que se necesita para el control, pero también para el tema de la capacitación", señaló.

Exportación de banano orgánico

Al cierre del 2018, la exportación de banano orgánico sumó US$ 167 millones, lo que representó un incremento de 12.3% comparado con similar periodo del año anterior. En lo que va del año (a mayo), los envíos de este cultivo han sumado US$ 70 millones, es decir, se contrajo 8.7% comparado con los cinco primeros meses del 2018. Solo en mayo, la exportación de banano orgánico sumó US$ 12 millones (-16.3%).