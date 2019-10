El Estado peruano logró un éxito importante ante la Corte del Distrito Central de California, Estados Unidos de América, al desestimar ésta en su totalidad una demanda ascendente a US$ 907 millones, demanda que fue interpuesta por el señor Beni Atoori contra la República del Perú en el año 2018.

Según reportó la agencia Andina, el demandante pretendía el pago de un bono emitido el 18 de mayo de 1875, denominado Certificate of Indebtedness of Perú, estimando su valor en US$ 907 millones, más intereses devengados.

Dicho bono fue emitido por la República del Perú en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, en pago de la deuda mantenida con la “Compañía Consignataria del Guano en los Estados Unidos de América”, que era una empresa comercial constituida en el Perú.

Para la defensa del caso, la Procuraduría Pública Ad Hoc del Perú, lideró un equipo multidisciplinario, que contó con la asesoría del estudio White & Case LLP., que tuvo como énfasis el análisis del contexto histórico de los bonos, el laudo arbitral de 1901, la Ley de 1937, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras.

Además, la prescripción y caducidad de los bonos y la competencia territorial de la Corte del Distrito Central de California.

Finalmente, cabe indicar que, de acuerdo al ordenamiento jurídico aplicable, es posible que el demandante impugne la sentencia.