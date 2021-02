La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés), saludó que diversos gobiernos de Latinoamérica y Estados Unidos estén iniciando sus respectivas campañas de vacunación para mitigar los efectos del COVID-19 que ha provocado registros preocupantes en el sector.

“La vacuna es buena noticia. A nivel de industria, esperamos que mientras más gente se vacune, los países puedan tomarlo como una alternativa de viaje. Con lo cual, si el pasajero ha sido inmunizado, no necesitará tomarse prueba PCR o de antígenos”, dijo Peter Cerda, vicepresidente de la IATA para las Américas a Gestión.pe.

Añadió que si bien algunos países tienen negociaciones más avanzadas con laboratorios, e incluso vacunando a buena parte de su población, no todos se encuentran en la misma situación, con lo cual las pruebas para detectar el COVID-19 serán importantes para el movimiento de las personas en los vuelos internacionales.

La IATA considera que este año los países más adelantados con las vacunas podrán implementar medidas o procedimientos para aceptar los pasajeros inoculados. En cambio, aquellos que no tengan acceso a vacunas, deberán continuar condicionando los viajes a través de pruebas. Sin embargo, Cerda considera que será necesario trabajar en una norma que permita el acceso de pasajeros vacunados, quienes podrán omitir los test de coronavirus.

En los países América Latina, a excepción de Chile, todavía no existe una gran masa poblacional que ha sido vacunada. Situación distinta a la de Estados Unidos que estima tener al 60% de su población inmunizada en julio. En Europa, la situación va por el mismo camino.

“Tenemos que ir trabajando mecanismos con Perú para estimular la llegada de más pasajeros al país provenientes de Estados Unidos y Europa. Por ello, es necesario implementar una normativa sobre pasajeros vacunados que no necesiten tomarse las pruebas. Dependerá mucho de la disponibilidad de las vacunas en los países”, manifestó, el representante de la IATA.

Propuestas para vuelos nacionales

En otro momento, Cerda señaló que si bien la industria de transporte aéreo está lista para reactivarse, todavía existen restricciones que limitan tal expansión. Por ello, la IATA propone eliminar el uso de protectores faciales (face shield) porque la evidencia a nivel internacional indica que no es necesaria y Perú es el único país que lo exige.

Del mismo modo, consideran suspender las pruebas PCR para vuelos nacionales porque considera que pueden afectar en el costo de la bolsa de viaje. También está apoyo financiero por parte del Gobierno para reducir costos operativos, de lo contrario ello podría generar posibles cierres de más aerolíneas.

Perspectivas

Según la IATA, las perspectivas de crecimiento de las aerolíneas se han debilitado a comparación de sus previsiones de diciembre. Debido a las crecientes restricciones en los viales. Por ello, prevé que el sector siga perdiendo liquidez. Asimismo, elevó su previsión de consumo total de efectivo de las aerolíneas para el 2021 a entre US$ 75,000 y US$ 95,000 millones, frente a los US$ 48,000 millones que había previsto en diciembre.

Desde un escenario optimista, la IATA espera una reducción gradual de las restricciones de viaje tras la vacunación de las poblaciones en las economías desarrolladas, ello impulsará ligeramente la demanda en el hemisferio norte, que se situaría en un 38% respecto a niveles de 2019.

Las aerolíneas gastarán unos US$ 75,000 millones a largo del año, y el gasto de US$ 7,000 millones en el cuarto trimestre representa una mejora significativa respecto a los US$ 33,000 millones pronosticados para el primer trimestre.

En un pronóstico más pesimista, se espera que las aerolíneas gasten US$ 95,000 millones en 2021. La tendencia mejora desde los US$ 33,000 millones de gasto en el primer trimestre hasta los US$ 16,000 millones en el cuarto trimestre. Las restricciones de viaje en el hemisferio norte empeoran. Por tanto, la demanda se situaría en 33% con respecto al 2019.