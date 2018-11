Perú en la mira de Japón y la India como destino para inversión minera

Japón está cada vez más interesado de ingresar al Perú como socio de empresas extractivas, mientras que las compañías más grandes de la India también están interesadas en el cobre que van a necesitar a futuro ante el crecimiento de su economía, aseguró el director general de promoción y sostenibilidad minera del Ministerio de Energía y Minas, Jaime Gálvez Delgado.

" Hace algunos meses arribó al Perú una delegación de empresarios de la India porque están muy interesados del cobre que van a necesitar y pueden convertirse en un actor interesante en el mediano plazo. Si uno ve las cifras, cada habitante de la India consume la décima parte de cobre de los chinos; y ellos han visto que en su crecimiento económico van a necesitar cobre; por lo tanto, están interesados en conseguir aprovisionamiento de este metal", expuso.

Japón y la India no son los únicos países que están interesados en Perú, arguyó el funcionario, ya que se suman Brasil, a través de la empresa Vale que está buscando un pórfido de cobre grande para diversificar su cartera, y Australia.

Durante su participación en la segunda edición de "Peru Mining Business 2018", el funcionario recordó que la cartera actualizada de proyectos mineros representa una inversión total de US$ 59,134 millones.

De este monto Cajamarca, Apurímac, Moquegua y Arequipa comprenden cerca de las dos terceras partes de toda la cartera de proyectos de inversión. Asimismo, dijo que para este año las inversiones mineras serían cercanas los US$ 4,600 millones y para el 2019, a los US$ 6,000 millones.

"Este es el año que más proyectos nuevos han iniciado su construcción por lo va ser difícil repetir lo logrado el 2018 en los próximos años, específicamente se ha llegado a lo US$ 8,800 millones con seis proyectos nuevos que da pie al inicio de un nuevo ciclo de inversiones en minería", precisó.

El representantes del MEM manifestó que este año destacan dos proyectos: la ampliación de Marcona y de Shahuindo. "Si sumamos el valor de ambos proyectos más los nuevos, tenemos una cartera total movilizada de US$ 11,444 millones. Si lo comparamos con lo previsto, vemos que el 2019 estamos en alrededor de US$ 3,400 millones de proyectos nuevos; el 2020 en US$ 5,400 millones y el 2021 en US$ 6,400 millones", explicó.

Tía María

Gálvez Delgado dijo que entre los proyecto previstos para el próximo año se encuentra el proyecto cuprífero de 'Tía María' de Southern Copper Corporation siempre y cuando logre la licencia social.

"Esta previsto para el próximo año la construcción del proyecto cuprífero 'Tía María', pero siempre y cuando consiga la licencia social", puntualizó. En esa línea, adelantó que el Gobierno va a trabajar con la empresa y va a dialogar con el gobernador regional para que el proyecto extractivo tenga luz verde.

"Les faltaba completar algunas observaciones del estudio ambiental que tiene que ser revisada por la Dirección General de Minería. Desde el punto de vistas de licencias y permisos podrían iniciar el próximo año (la fase de construcción),pero falta revisar el tema social", dijo.