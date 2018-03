Perú firma acuerdo de Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico

El Perú formará parte del acuerdo comercial más importante del mundo, como es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), tras suscribir en Chile este pacto junto a los ministros de Comercio Exterior de Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam.

Así lo informó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros,

“El CPTPP es el acuerdo comercial con mayor trascendencia en el orbe y abarca a 11 de las economías más significativas y dinámicas del mundo. De esta manera, el Perú se posiciona estratégicamente dentro de la región de Asia Pacífico, integrándose a las cadenas regionales y globales de valor”, indicó.

Como se recuerda, con el CPTPP el Perú cuenta, desde ahora, con cuatro nuevos socios comerciales: Nueva Zelanda, Brunéi, Malasia y Vietnam. Adicionalmente a ello, este acuerdo mejora las condiciones de acceso a mercados de países con los que ya tenemos tratados bilaterales.

El Mincetur detalló que con la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico se establecerá un marco para promover la inversión y el comercio de servicios entre el Perú y los otros países socios.

Además, se eliminará las restricciones para el ingreso temporal de profesionales y técnicos peruanos a estos mercados, y se establecerá mecanismos para que las pequeñas y medianas empresas puedan aprovechar las oportunidades que genere el acuerdo comercial.

Procedimiento

El ministro Eduardo Ferreyros indicó que luego de la suscripción del CPTPP cada país iniciará los procedimientos internos que correspondan para su ratificación. “El Tratado entrará en vigencia cuando 6 países hayan concluido con el proceso de ratificación”, explicó.

El PBI de los países que conforman el CPTPP ascendió a US$ 10 billones en 2016, cabe destacar, lo que representó más del 13% del PBI mundial y tuvo un crecimiento anual de 5% entre 2015-2016. Los principales países según PBI son Japón (6% del PBI mundial), Canadá (2%), Australia (2%).

En cuanto al PBI per cápita promedio de los 11 países miembros del CPTPP, ascendió a US$ 28,000. Lo que significa más del doble del PBI per cápita promedio a nivel mundial (US$13,000).

Entre los principales países se encuentran Singapur (US$ 53,000), Australia (US$ 52,000), Canadá (US$ 42,000).