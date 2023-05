En el primer trimestre del año, las exportaciones pesqueras no tradicionales registraron un valor de US$ 599 millones, lo que reflejó un incremento del 29.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras de la Sunat.

A través de un comunicado, Comex señala que al revisar los resultados mes a mes de este tipo de pesca, se muestra la evidencia de un dinamismo constante, puesto que en enero de 2023 alcanzaron un valor de US$ 139 millones, con un crecimiento del 10.5%; en febrero, US$ 209 millones, con un aumento del 28,4%; y en marzo, US$ 251 millones, con un incremento del 43.3%.

¿Qué países son los principales destinos?

Con relación a los principales destinos, para el primer trimestre del año, China se posicionó como el principal mercado de exportación, con un valor de US$ 191 millones y un crecimiento del 148% respecto del mismo periodo de 2022. Corea del Sur (US$ 70.3 millones; +21,4%), EE. UU. (US$ 67.8 millones; -40,7%), España (US$ 62.3 millones; +25,4%) y Japón (US$ 28.4 millones; +11,4%) completan el top cinco.

Evolución de exportaciones pesqueras no tradicionales.

¿Qué productos impulsaron dinamismo de pesca no tradicional peruana?

Entre los productos que impulsaron el dinamismo de las exportaciones pesqueras no tradicionales durante el primer trimestre del 2023 se encuentran los calamares y potas, en la presentación de congelados, con un valor de US$ 243 millones (+218%), y los preparados, con US$ 77.2 millones (+186%). Entre ambas presentaciones representaron el 53.5% del total exportado por el sector.

Con respecto a los destinos de este producto, China encabeza la lista, con envíos por un valor de US$ 129 millones y un incremento del 1,072% en comparación con el primer trimestre de 2022, seguido por Corea del Sur (US$ 49.7 millones; +100%) y España (US$ 45 millones; +150%). Cabe mencionar que el principal departamento exportador de calamares y pota fue Piura, con un valor de US$ 269 millones (+207%) y una participación del 84% del total exportado.

Si bien nuestros envíos de calamares y potas representan la mayoría de los productos exportados del sector, existen otros cuyos resultados son también bastante positivos, como el jurel, las ovas de pez volador y la caballa.

En cuanto a las exportaciones de jurel entero congelado, estas alcanzaron un valor de US$ 26.4 millones, con un aumento del 36.6% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Los envíos de este producto tuvieron como principales destinos Camerún (US$ 15.9 millones; +179.2%), Ghana (US$ 3.6 millones; +1.8%) y Nigeria (US$ 3.1 millones; +48.5%). Mientras que los departamentos de origen de estos envíos fueron Ica (US$ 14.5 millones; +169.3%), Áncash (US$ 6.9 millones; -23.1%) y la provincia del Callao (US$ 4.7 millones; +117.7%).

Por su parte, las exportaciones de ovas de pez volador[Exportaciones registradas en la P.A. 0305.20.00.00 – Hígados, huevas y lechas, de pescado, secos, ahumados, salados o en salmuera.] alcanzaron un valor de US$ 10.5 millones, con un incremento del 37.9% en el periodo enero-marzo de este año. Los principales países de destino fueron Japón (US$ 7.6 millones; +5.7%) y Corea del Sur (US$ 1.5 millones; +307.1%). Respecto del origen, Tacna es el principal departamento exportador, con el 77% del total de envíos y un valor de US$ 8 millones, lo que refleja un incremento del 17% con relación al mismo periodo de 2022.

Por último, las exportaciones de caballa entera congelada sumaron un valor de US$ 5.6 millones en el primer trimestre del año, con un crecimiento del 181.8% comparado con el mismo periodo del año anterior. Costa de Marfil fue el principal destino de este producto, por un valor de US$ 4.5 millones (+347.3%). Por su parte, como principales lugares de origen figuran Ica (US$ 3.1 millones; +449.4%) y el Callao (US$ 1.3 millones; +141.6%).

