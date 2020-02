Perú espera romper récord en exportación de servicios este año

El año pasado, las exportaciones de servicios sumaron US$ 7,963 millones , lo que representó un incremento de 8.2%, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Esto se explicó principalmente por el turismo -viajes- que sumó US$ 4,500 millones, y el transporte (US$ 1,450 millones).

Además, el rubro “otros servicios” alcanzó los US$ 1,114 millones en el 2019. Estos están relacionados a servicios informáticos, derechos de propiedad intelectual, servicios empresariales, entre otros.

Para este año, el ministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez, estimó que las exportaciones de servicios sumarán US$ 8,200 millones , logrando una cifra récord de los últimos años (Ver gráfico).

“Este es el segundo segmento (exportación de servicios) en la planificación de la promoción que queremos profundizar este año, al igual que las manufacturas diversas. Con estos dos, sumándose a esta canasta exportadora y la promoción agresiva de los mismos, estamos seguros que vamos a tener cifras más que auspiciosas”, remarcó.