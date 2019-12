Perú abastece a Estados Unidos con el 23% de la uva fresca que importa, US$ 361 millones en el 2018, y es el tercer proveedor de este país compitiendo con Chile, que exportó US$ 773 millones en el último año (casi 50% de participación), y México, con US$ 410 millones (26% de participación, afirmó la Oficina Comercial (Ocex) del Perú en Los Ángeles.

Por ende, con el objetivo de asegurar el dinamismo de las exportaciones, también es necesario poner atención al comportamiento de la demanda del mercado y a las preferencias de los consumidores para entender en donde estarían las oportunidades comerciales.

Así, las uvas fueron la segunda fruta más popular en Estados Unidos junto con las fresas, según el Reporte de Tendencias Frescas de The Packer 2019, el cual indica que el 62% de los encuestados respondieron haber comprado este producto en los últimos doce meses.

Por otro lado, el principal grupo étnico que consume este producto es el de raza blanca con 67% de probabilidad de compra, seguido por el de afroamericanos con el 59% y, por último, los hispanos con el 55%.

Además, los compradores que tienen niños representan el grupo que está más dispuesto a adquirir este producto debido a que es fácilmente consumido como snack.

Demanda potencial

The Packer identificó al oeste como la región más propensa a comprar uvas con una probabilidad de 65%, seguida por las zonas sur, noreste y oeste medio con 61% cada una.

Esta información coincide con los estados de mayor producción de frutas y vegetales frescos en Estados Unidos, los cuales, según la consultora IbisWorld, son California con 70.8% del total producido, Washington con 11.9% y Florida con 5.2%.

Adicionalmente, los empaques que prefieren los consumidores de este mercado es otro factor importante que el exportador peruano debe considerar.

De esta manera, una encuesta elaborada por Evergreen Packaging muestra que el 68% de los consumidores estadounidenses prefieren adquirir uvas frescas que vienen en envases de plástico reciclable y de materiales biodegradables.

Las proyecciones indican que la demanda de uvas frescas continuará creciendo, impulsada por la tendencia de consumo de alimentos saludables y menos procesados.

Acciones a seguir

Por lo que para aprovechar estas nuevas tendencias de consumo del primer mercado importador y el posicionamiento logrado por el producto peruano, es importante poder realizar cambios e innovaciones necesarios que permitan a las empresas peruanas ser más competitivas.

Las presentaciones listas para el consumidor final, con empaques individuales y biodegradables que aporten a la conservación de nutrientes y sabor del producto, tendrían gran aceptación en el mercado americano.

Además, otra acción relevante a seguir es trabajar de cerca con la industria de servicio de alimentos, la cual abastece a restaurantes, hoteles, centros educativos, entre otros.

Por otro lado, también debería considerarse a los grupos étnicos que cuentan con el mayor índice de consumo, como es el caso de los blancos y afroamericanos.

Mayor importador

De acuerdo al Centro de Comercio Internacional, Estados Unidos es el importador más grande de uvas frescas del mundo, al haber importado US$ 1,563 millones en el 2018, es decir, casi el 20% de las importaciones mundiales.

Este resultado muestra la importancia que viene tomando este producto entre los consumidores de Estados Unidos, en el cual las ventas del sector de frutos frescos alcanzarán US$ 42,200 millones en el 2019, de acuerdo a la consultora especializada Mintel.

Analizando el consumo de uvas en Estados Unidos, una encuesta realizada por The Packer muestra que el 88% de los consumidores estadounidenses consumen uvas frescas como una merienda o snack, entre sus comidas principales del día.

Asimismo, los compradores también indican que les gusta consumir este producto como postre y, adicionalmente, otros revelan que las utilizan como ingredientes y aditivos en jugos, ensaladas, aperitivos y postres.

En particular, del total de uvas compradas, el tipo que más destaca es el producto convencional con 68% de las ocasiones de compra, seguido por compra de tanto uvas convencionales como orgánicas en 18% y producto únicamente orgánico con 11%.

De acuerdo a Statista, este mercado tiene una preferencia por las uvas rojas, verdes y negras, las cuales cuentan como segmento con el 53.4% de participación, y son seguidas por las variedades Flame/Ruby/Emperatriz con el 22.3% y las Perlette/Thompson con el 16.8%.

La relevancia para el Perú redunda en el posicionamiento que este producto ha conseguido en el mercado estadounidense, evidenciado por el crecimiento de las exportaciones a este mercado durante los últimos cinco años, las cuales pasaron de US$ 120 millones en el 2014 a US$ 361 millones en el 2018, lo que equivale a un crecimiento de casi 200%.