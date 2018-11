Perú es el décimo sexto país entre los proveedores de salsas y aderezos de EE.UU.

Las importaciones de Estados Unidos de salsas y aderezos desde Perú, el décimo sexto país en el ranking de proveedores del 2017, alcanzaron US$ 7.88 millones, lo cual representó una contracción de 6.7% en relación al año anterior, informó la Oficina Comercial del Perú (Ocex) en Los Ángeles.



La oferta peruana exportable está basada principalmente en el segmento de aderezos y salsas picantes donde destacan pastas de productos étnicos como ají amarillo, rocoto, ají panca y huacatay.



Sin embargo, también existen empresas que han desarrollado la producción de salsas y cremas para untar sin refrigerar como bruschettas, pestos y otras salsas preparadas que incluyen insumos como alcachofas, espárragos y quinua.



Entre las empresas que destacan en este último segmento se encuentran Danper Trujillo y Sociedad Agrícola Virú con cremas para untar, salsas preparadas y bruscettas gourmet.



Mercado

El mercado de salsas y cremas para untar (dips & spreads) en Estados Unidos tuvo un valor de US$ 4,620 millones en el 2017 según la consultora Mintel.



De acuerdo a esta misma fuente, este tipo de productos ha presentado un incremento de ventas del 22% en los últimos cinco años y se pronostica que crecerá en 18% durante el próximo quinquenio.



Esta industria comprende principalmente las salsas y cremas para untar refrigeradas con una participación del 46%, salsas y cremas para untar sin refrigerar con 34%, y aderezos y salsas picantes con 20%.



Entre los principales productos destacan el hummus, las salsas preparadas, las bruschettas, los pestos y las salsas picantes, las cuales cuentan con una gran variedad de usos.



Por ejemplo, pueden acompañar a los snacks, proporcionan un nuevo sabor a una ensalada y sirven como una alternativa untable en panes o galletas, vegetales, aperitivos, entre otros.



Con respecto a las ventas, el segmento que más ha crecido en este mercado en el último año es el de productos refrigerados, el cual se incrementó 6%, expandiéndose de US$ 2,000 millones el 2016 a US$ 2,120 millones el 2017, siendo la tendencia de consumo de productos frescos uno de los principales factores de este crecimiento.



Si bien los productos refrigerados lideraron el crecimiento, los otros segmentos también presentaron una ligera tendencia positiva. Así, los aderezos y salsas picantes se incrementaron de US$ 1.56 millones en el 2016 a US$ 1.57 millones en el 2017; y las salsas y cremas para untar sin refrigerar, se expandieron de US$ 920 millones a US$ 932 millones durante el mismo periodo.



En relación a los aderezos y salsas picantes, el aumento se debe a una mayor demanda por cocina hispana, además de ser un sustituto saludable de otros aderezos y condimentos.



Canal de distribución

Asimismo, subrayó que debido a que las salsas y cremas para untar refrigeradas representan la mayor parte del segmento, el principal canal de distribución es el tradicional, el cual incluye supermercados y tiendas minoristas como Whole Foods Market, Trader Joe’s y Gelsons’.



Este canal es suministrado por importadores y distribuidores tales como Mila Foods y Savory Importing. Otro canal sumamente significativo es el de servicio de alimentos, el cual se encarga de proveer a hoteles, restaurantes y cafés, y en el que se encuentran compañías como Astro Food Service y Merit Foods.



En referencia a las importaciones, éstas fueron de US$ 949 millones el 2017, mostrando un crecimiento de 5.8% con respecto al año anterior, siendo los principales países proveedores Canadá con US$ 230.63 millones (24.3% de participación) y México con US$ 185.95 millones (19.6% de participación) según cifras del Departamento de Comercio.



Ambos países, los cuales tienen como principal ventaja la cercanía al mercado estadounidense, presentaron una tendencia positiva, incrementando sus exportaciones en 9.2% y 4.3%, respectivamente.



Los principales productos exportados por ambos países fueron condimentos, aderezos, salsas BBQ y salsas picantes.



Demanda

La demanda de esta industria se encuentra fuertemente ligada a los consumidores que buscan alternativas saludables de snacks y meriendas. A esto, en referencia a los hábitos de consumo, las salsas y cremas para untar son comúnmente utilizadas en reuniones y eventos sociales gracias a su sabor, conveniencia y practicidad.



Al respecto, Mintel indicó que el 28% de encuestados en una de sus investigaciones, detalló que consume este tipo de producto al menos una vez por semana.



Asimismo, un 57% de consumidores señalaron que lo adquieren principalmente para reuniones y eventos sociales con familiares y amigos.



Por otro lado, la portabilidad de este producto para refrigerios, meriendas y comidas y la demanda por porciones más pequeñas e individuales, está generando que los fabricantes estén cada vez más creando nuevas presentaciones y empaques.



Adicionalmente, la alimentación basada en vegetales está volviéndose más popular en todos los ámbitos, y nichos de mercado, como vegetarianos y veganos quienes buscan una buena fuente de proteínas para satisfacer sus necesidades nutricionales. Otra variable a destacar es el interés por sabores y variedades exóticas la cual capta la atención de los consumidores.



Por ejemplo, marcas como Tribe y Hope Foods cuentan con diversas variedades de sabores y combinaciones de hummus con guacamole, mango, jalapeños, pimientos, entre otros, donde la oferta peruana tiene una gran oportunidad en el mercado estadounidense debido a la biodiversidad de frutos y hortalizas con las que cuenta como huacatay, variedades de ajíes y quinua por mencionar algunos ejemplos.



¿Qué hacer?

Tomando en cuenta la tendencia del consumidor estadounidense por alternativas de productos más frescos, saludables, nutritivos y exóticos, es sumamente relevante considerar algunas acciones para lograr un mayor posicionamiento en esta industria.



Por ejemplo, es importante desarrollar productos con valor agregado, prácticos, con empaques individuales y listos para consumir como ya vienen realizando algunas empresas peruanas.



Asimismo, se debe considerar la posibilidad de realizar combinaciones y variedades de productos según la demanda existente del mercado norteamericano como lo son el hummus, guacamole, salsas picantes, entre otros.



De esta manera, enfocando los esfuerzos en productos de valor agregado, se podrían expandir las oportunidades en este mercado.