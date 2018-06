Perú decidirá hoy en la noche si continúa con rally Dakar 2019

Hoy a la 7pm se anunciará si Perú continúa con el rally Dakar 2019, aseguró el premier César Villanueva.

"El Ministerio de Economía, Educación, Cultura y Turismo están trabajando para resolver un impase. Debido a los problemas de las emergencias estamos ajustados presupuestalmente; pero también entendemos que este es un evento de suma importancia para el país", respondió a gestion.pe.

"Es obvio que atrae la mirada hacia el Perú y estamos en un buen momento económicamente y esto sería una vitrina para promocionar nuestro país.Queremos hacer todos los esfuerzos que sean posibles para hacer el Dakar 2019, pero se determinará en las próximas horas", concluyó.

Para llevar a cabo el rally Dakar 2019 no solo implica el pago de US$ 6 millones a Amaury Sport Organisation (ASO), empresa organizadora del rally, sino otros desembolsos adicionales como infraestructura, seguridad, logística, entre otros, cuyo monto podría llegar a los US$ 25 millones.