Perú no cuenta con planta de procesamiento de papa, pese a que existe demanda

El martes los agricultores y productores de papa blanca levantaron su voz y se declararon en huelga por la caída de los precios del tubérculo.



Argumentaron que la importación de la papa prefrita y precocida desde Holanda y otros países genera un competencia desleal con el producto local ya que sus precios son muy bajos, y su margen de ganancia es escaso.



El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) acordó con los productores y los gobiernos regionales la compra del excedente de papa por S/ 1.5 millones en cada región. El paro se levantó, ¿pero qué sucede con los problemas del sector?

Factores



Durante los últimos años, exceptuando este pasaje de crisis, el sector se ha comportado de manera positiva.



"El desempeño de la papa en Perú ha sido uno de los más llamativos en términos de crecimiento de producción del consumo per cápita a nivel mundial", señaló a Gestion.pe Gregory Scott, investigador de Centrum Católica y especialista en el sector.

¿Entonces por qué ocurre este bajón en los precios del tubérculo?



El conflicto comenzó, según los agricultores, por la importación de papa prefrita. Es decir, papa blanca lista para freír y acompañar su platillo preferido. Aseguran que esta es mucho más barata y por ello no pueden competir.



Para Scott, el precio no es el único factor determinante. "No necesariamente la compran porque sea más barata, muchas pollerías las ofrecen porque sus clientes se han acostumbrado a consumir este tipo de producto".

Añadió que hay otros motivos que determinan la compra de las pollerías, quienes representan el mercado más importante para este segmento.



"Algunos compradores no han tenido la mejor experiencia con sus proveedores de papa pelada (de productores locales) en términos de calidad, por ello optan por la alternativa prefrita", agregó.



Incluso existe la variable del paladar del consumidor, que puede optar por la papa importada ya que es mucho más crocante que la nacional.

Oferta y demanda



El número de pollerías ha crecido notablemente en el país, y su preferencia por las papas prefritas continúa en aumento.



Esto nos deja dos posibles consecuencias para el sector: (1) Puede producirse una sobreoferta de la papa, pues los clientes estarían migrando a otras alternativas; y (2) se genera una mayor demanda de la papa prefrita.

Aún es difícil conocer a ciencia cierta si existe una sobreproducción, pero Scott afirma que la demanda del producto prefrito es real.



"La concentración de demanda en términos del uso diario del producto para abastecer los restaurantes ya se ha establecido; y esta demanda podría soportar la creación de una planta de procesamiento de papa precocida en Perú", apuntó el experto.

¿Qué mejor forma de competir con el producto extranjero que jugando con sus mismas fichas?



Scott mencionó el ejemplo de los productores de papas en hojuelas. "Dedicaron diez años a desarrollar la capacidad de abastecer sus propias plantas para producir hojuelas trabajando con productores locales", señaló.

Alternativas



La producción de papa ha migrado en el país. Según Scott, en los últimos diez años ha aumentado el sembrío en la región sur del país, pero en diferentes variedades nativas, no la tradicional papa blanca.



El experto aseguró que el crecimiento de la demanda de este tipo de papa ha sido mucho mayor que la evolución de la papa blanca. Y esta puede ser una alternativa para los productores que decidan dejar el cultivo de este tipo de papa.

"Estas variedades no compiten con la prefrita importada porque Holanda o Estados Unidos no producen esta papa", apuntó.



Los agrcultores también podrían optar por sembrar otros productos. "Hemos observado en los últimos años el boom de la palta. Y mucha de esta palta viene de los valles interandinos a más bajo nivel, donde se solía producir papa", observó.