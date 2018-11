Perú comparte la visión china de la paz con comercio mundial, dice ministro

Perú comparte la visión de China de que a través de un comercio internacional más abierto puede alcanzarse la paz global, manifestó hoy el ministro de Comercio Exterior y Turismo peruano, Rogers Valencia.

"Le agradecemos su discurso al presidente Xi Jinping ya que la solución de los problemas del mundo no es menos apertura, sino más apertura, más comercio para generar más oportunidades", dijo a Efe el ministro en una entrevista.

Valencia participó estos días en la primera Expo de Importaciones de China al frente de una delegación comercial formada por 15 grupos empresariales de su país y en cuya inauguración el presidente chino abogó por una mayor apertura de la economía global para lograr limar los conflictos entre países.

"Nuestra presencia en esta feria muestra que no solo estamos de acuerdo sino que queremos ese mundo multipolar integrado que construye a través del comercio la paz", apuntó Valencia, quien destacó la importancia que tiene el "cambio de paradigma de la economía china yendo de una economía de exportaciones a una economía de importaciones".

Según datos del Ministerio que regenta, las exportaciones a China hasta finales de septiembre alcanzaron los US$ 382 millones y el objetivo que se ha marcado el Gobierno peruano es llegar en los próximos cinco años a los US$ 1,000 millones anuales de "exportaciones no tradicionales".

Estas las integran, recordó, todos los bienes que no sean "cobre, plata y oro", que se venden a China "desde hace más de 300 años", cuando se abrió el comercio entre ambos con el Galeón de Manila.

"Productos frescos como uva, arándanos, mango, panga, langostinos, pota, superalimentos, nuevos productos de valor agregado", forman la lista, concretó Valencia.

Estas perspectivas podrán cumplirse gracias a acuerdos como el recientemente alcanzado con la aerolínea China Eastern que a partir del año que viene realizará cinco vuelos de mercancías mensuales directos China-Perú, explicó.

Para el siguiente año, agregó el ministro peruano, se espera poder lograr también que se abra la ruta de pasajeros.

Además, entre los proyectos para estrechar vínculos con China se encuentra que Perú pueda integrarse en las " Nuevas Rutas de la Seda", una política puesta en práctica por Xi con la que Pekín apoya la construcción de infraestructuras de transporte y comunicaciones para conectar Asia con África, Europa y Latinoamérica, y establecer una gran plataforma de cooperación económica.

Más de 70 países del mundo se han adherido a ella, entre ellos latinoamericanos como Uruguay, Chile, Panamá, Bolivia, Venezuela, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago y Guyana.

"Está en proceso la firma del memorando", explicó el ministro peruano, quien recordó que el país también se va a "integrar en este proyecto" porque Perú tiene el Tren Bioceánico, un megaproyecto de trenes de carga con una capacidad de 10 millones de toneladas y una extensión de 3,755 kilómetros que busca unir el Pacífico peruano con Bolivia, Paraguay y Brasil.

En el 2017, el comercio bilateral entre China y Perú alcanzó los US$ 20,200 millones, una cifra que espera aumentarse también con la renegociación del "tratado de libre comercio" firmado hace nueve años ya que Perú está "buscando su ampliación".

La ciudad china de Shanghái acoge esta feria hasta el próximo sábado y en ella participarán unas 3,000 empresas de más de 130 países que están en China para intentar posicionarse en el mercado del gigante asiático.