Perú tiene cartera de inversión en proyectos auríferos por US$ 7,221 millones, según SNMPE

El Perú cuenta con una cartera de inversión en proyectos auríferos estimada en US$ 7,221 millones que será difundida en el marco del Décimo Tercer Simposium Internacional del Oro y de la Plata, que es organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

La minería aurífera peruana que concentra el 5% de la producción mundial de este metal precioso (151 toneladas al cierre del año 2017), tiene un potencial aún por desarrollar, dado que se tiene identificada una cartera de proyectos que están ubicados en las regiones de Cajamarca, La Libertad, Moquegua, Pasco y Puno.

Entre los proyectos para iniciar construcción, según data del Ministerio de Energía y Minas, figuran Quecher Main y Conga, que representan una inversión de 300 millones de dólares y US$ 4,800 millones, respectivamente, en Cajamarca.

Asimismo, el gremio minero energético explicó que se encuentran los nuevos proyectos San Gabriel (US$ 450 millones) en Moquegua; Quicay II (US$ 400 millones) en Pasco; y Ollachea (US$ 178 millones) en Puno.

La SNMPE indicó que también se tiene previsto invertir en ampliaciones de operaciones auríferas como son los casos de Lagunas Norte (US$ 640 millones), Santa María (US$ 114 millones) y La Arena (US$ 130 millones), los cuales se ubican en La Libertad.

En tanto, se prevé que se invertirán 109 millones de dólares en la ampliación del proyecto aurífero Shahuindo de Cajamarca.

Finalmente, el gremio minero energético informó que las exportaciones de oro ascendieron a 7,979 millones de dólares al cierre del año 2017, lo que le permitió a este metal precioso posesionarse como el segundo producto de exportación del Perú.

El Décimo Tercer Simposium del Oro y de la Plata, que se realizará en Lima del 29 al 31 de mayo próximo, tiene como objetivo difundir la situación actual y perspectivas de la minería aurífera y argentífera peruana y mundial.