Perú aumentó sus exportaciones en 22.7% al cierre del 2017, ¿cuánto es su valor?

Debido a un mejor desempeño de los minerales y de la agroindustria, las exportaciones peruanas crecieron en el 2107 por segundo año consecutivo, cerrando en US$ 44,058 millones, lo que representó un incremento de 22.7% respecto al 2016, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

El presidente de Adex, Juan Varilias, recordó que luego de años en los que los despachos nacionales cerraban en azul, en el 2014 y 2015 presentaron caídas de -9% y -14%, respectivamente, para luego cerrar el 2016 con un 8% de crecimiento y el 2017 con 22.7%.

Reiteró que para alcanzar la meta del gobierno de duplicar las exportaciones al 2021, en los próximos años se debe mantener un crecimiento no menor al 15% y los productos no tradicionales deben seguir diversificando sus mercados y presentaciones.

Agregó que por su contribución a la formalización del empleo y a la recaudación del país, el crecimiento sostenido de los despachos con valor agregado se constituye en un reto que ahora se vuelve crítico.

“Según el informe ‘Perspectivas de la Economía Mundial del FMI’, EE.UU. crecería este año 2.3%, China, 6.6% y la zona euro, 2.2%, sin duda, es el momento de aprovechar el crecimiento proyectado de nuestros principales socios comerciales”, dijo.

Varilias indicó que se debe seguir apoyando los esfuerzos para levantar las restricciones de acceso a otros mercados y propiciar mejoras de competitividad en los demás subsectores no tradicionales con potencial exportador como químicos, madera y metal-mecánica, introduciendo nuevas tecnologías e innovación en productos.

Precios de minerales

El Área de Inteligencia Comercial de Adex informó que las exportaciones tradicionales (US$ 32 mil 364 millones) concentraron el 73.4% y crecieron 27.9% por los mayores envíos de cobre y oro. En tanto, las no tradicionales (US$ 11 mil 693 millones) representaron el 26.6% del total y presentaron una tasa positiva de 10%.

En los envíos primarios, los incrementos más significativos provienen de los sectores petróleo y gas natural (54.1%), pesca tradicional (41.7%) –por los mayores volúmenes de harina de pescado (63%)- y minería tradicional (25.7%). El agro sufrió una contracción de -5.9%.

Según el investigador principal del CIEN-Adex, Marcel Ramírez La Torre, la mejora de la minería tradicional se explica fundamentalmente por el incremento en las cotizaciones internacionales (cobre y plata) más que por mayores volúmenes.

Los principales destinos de la oferta primaria peruana fueron China, EE.UU., Suiza, India y Corea del Sur, que juntos lograron una participación del 64.3%. Otros en el ranking son Japón, España, Brasil, Canadá, Panamá, Alemania y Emiratos Árabes.

Con valor agregado

Las exportaciones con valor agregado (US$ 11,693 millones), presentaron una recuperación (10%) después de caer -1% en el 2016 y -9% en el 2015. El año pasado casi todos los subsectores mostraron crecimientos a excepción de la Minería No Metálica (-4.5%) y Maderas (-4.4%). Los que más crecieron fueron Pesca (17.3%), Metal-Mecánica (17.1%), Siderúrgico y Metalúrgico (16.8%), Textil (15.5%) y Agroindustria (10.5%).

Ramírez La Torre precisó que a diferencia de años anteriores, el sector no tradicional mostró una mejora más diversificada a nivel de subsectores lo que es una fortaleza importante del desempeño exportador del año 2017 que debería mantenerse este año.

El subsector más importante por monto exportado fue el agropecuario-agroindustrial (US$ 5,106 millones). Sus partidas más importantes fueron uvas frescas (variación de 2.4%), paltas (46.3%), espárragos frescos (-1%), arándanos (51.9%), preparaciones para alimentación de animales (40.8%), mangos frescos o secos, bananas y cacao en grano.

Los químicos (US$ 1,377 millones) tuvieron como sus partidas más relevantes el propileno, óxido de cinc, lacas colorantes, productos de etileno, hidróxido de sodio, alcohol etílico, carmín de cochinilla y neumáticos. Mientras que la siderometalurgia (US$ 1,149 millones) se incrementó en 16.8%.

La pesca para el Consumo Humano Directo (US$ 1, 056 millones) creció 17.3%. La pota, colas de langostino con caparazón, filetes de pescado y langostinos enteros congelados fueron sus principales productos, mientras que las conchas de abanico cayeron en -79.5%.

Las confecciones (US$ 873 millones 925 mil) crecieron en 4.7% mientras que los textiles (US$ 395 millones 624 mil) 15.5%. La minería no metálica sumó US$ 586 millones 671 mil, la metal mecánica US$ 525 millones 978 mil y maderas US$ 120 millones 986 mil. El principal destino de la oferta no tradicional fue los EE.UU., seguido de Países Bajos, Ecuador y Chile.