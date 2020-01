La balanza comercial alcanzó un superávit de US$ 669 millones en noviembre del año pasado, el segundo más alto de 2019, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Con ello, se acumuló un superávit comercial de US$ 4,855 millones en los 11 primeros meses de 2019.

Las exportaciones fueron de US$ 3,904 millones en noviembre. En dicho mes, las exportaciones tradicionales sumaron US$ 2,670 millones y las no tradicionales, US$ 1,224 millones.

Estas últimas registraron un incremento de 7.6% frente al mismo mes del año anterior, debido principalmente a las mayores ventas al exterior de productos agropecuarios y pesqueros.

Las importaciones sumaron US$ 3,235 millones en noviembre. En dicho mes se redujeron las compras de insumos y de bienes de consumo; mientras se incrementaron las adquisiciones de bienes de capital.