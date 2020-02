Más del 50% de las importaciones de Estados Unidos de pimientos o productos del género capsicum o pimenta en conserva provienen del Perú, informó la Oficina Comercial del Perú (Ocex) en Los Ángeles.

Explicó que Estados Unidos compró productos del género capsicum por un total de US$ 103 millones en el 2018, aportando Perú US$ 63.2 millones. Y, hasta noviembre del 2019, estos mismos productos ingresaron al mercado estadounidense por US$ 74.4 millones.

Además de los fuertes rubros del pimiento morrón o bell pepper y el pimiento piquillo en conserva, están la paprika seca, el cherry o cerezo y el drop Pepper, y se ha empezado también a exportar pimientos frescos y congelados, además de presentaciones muy especiales.

Richard Steinfield, director de Ventas y Marketing de MJ Rosenmayer, aseguró que “los pimientos en conserva mantienen una buena demanda, tanto en retail como food service, a pesar de que generaciones como los millennials prefieren el producto fresco”.

Indicó que la buena calidad y que sea un producto muy homogéneo, además de su fácil almacenamiento sin refrigeración, lo que hace que su demanda sea sólida. Y además los pimientos peruanos tienen la gama completa de sabores picantes dependiendo del tipo de pimiento y su preparación.

Mercado

La industria de alimentos gourmet y de especialidad continuará creciendo a un promedio anual de 5.9% hasta el año 2023 por lo menos en Estados Unidos, según la Asociación de Alimentos de Especialidad o Specialty Food Association (SFA).

Este mercado ya logró generar cerca de US$ 150 mil millones de ventas en el 2018 cuando tuvo un incremento de 10.3%, que es bastante mayor al 3.1% alcanzado por la industria alimenticia total.

Y se ha realizado el evento anual en San Francisco, el Winter Fancy Food Show, con la presencia de 11 exhibidores participando en el pabellón Perú.

Para Phil Kafarakis, presidente de SFA, la diversidad de estilos de vida de los consumidores es la fuerza principal que mueve a la industria.

“Para conectar mejor con sus compradores y aumentar así sus ventas, las empresas de alimentos han optado por desarrollar una gran variedad de productos de especialidad que atraigan y satisfagan a cada uno de sus segmentos objetivo", señaló.

Precisamente, las conservas gourmet de vegetales -de preferencia en vidrio- como alcachofas, pimientos, palmitos y aceitunas, ofrecen ahora muchas más presentaciones y mezclas con otros ingredientes para mantenerse siempre vigentes en el mercado.

El sabor, el color, la presentación y su fácil consumo y almacenamiento en el hogar resultan claves para el éxito comercial de cada nueva preparación.

Perú destaca claramente en los pimientos o productos del género capsicum o pimenta, que son utilizados principalmente en diversas ensaladas, bocaditos o piqueos, tapas por la influencia española en la comida americana, salsas o dips, guisos, pizzas y pastas, entre otras.

Tendencias

El mercado de alimentos gourmet continúa en crecimiento y requiere de una constante innovación para lanzar nuevos productos con buena aceptación.

Hay dos tendencias en ese caso. Una es la del mínimo procesamiento, pero ofrecer un producto con el que sea muy fácil trabajar - principalmente en restaurantes- y que definitivamente no tenga químicos nocivos.

La otra tendencia es la gourmet o diferenciar el producto por características especiales, o combinándolo con otros ingredientes o especies, otras formas de procesar el producto como ahumarlo, picarlo, convertirlo en mayonesas o spread.