El plan de reactivación económica aprobado por el Ejecutivo permitirá que desde este lunes -si se levanta la cuarentena- el sector Minería participe de la fase 1 junto a otros como Construcción, Restaurantes, entre otros.

Sin embargo, este plan contempla una reactivación escalonada de la Minería, por lo que solo podrá operar la Gran Minería. Los pequeños mineros y también los artesanales deberán esperar hasta el mes de agosto, donde se encuentran ubicados como parte de la "Habilitación de actividades mineras faltantes".

En diálogo con Gestión.pe, Máximo Bécquer, coordinador nacional de la Federación de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales del Perú, anunció que desde el gremio de pequeños mineros tienen la intención de reiniciar sus actividades desde el mismo día que inicie la gran minería, pues no pueden esperar hasta agosto, pues serían cinco meses sin actividad económica.

"Todas las bases del Perú están tomando decisiones radicales porque no es posible que en esta situación de desgracia con esta pandemia nos estén desconociendo. No tenemos ningún tipo de apoyo del Goberino, ni canasta, ningún bono. La gente ya no resiste y menos hasta agosto. Son cinco meses de paralización, imagínese", manifestó Bécquer.

Según explicó, su gremio agrupa a más de 400 mil empresas y personas naturales que tienen pequeñas operaciones mineras, de los cuales al menos el 90% paralizó su actividad con el inicio de la cuarentena. Por lo pronto, estimó Bécquer, al menos el 50% retomaría sus actividades este lunes, junto con la fase 1 en la que está permitida la Gran Minería.

"Desde este lunes van a tratar de salir cumpliendo un protocolo los pequeños mineros de Arequipa, La Libertad, parte de Puno, Apurímac, Huánuco, Cajamarca y Ayacucho. Estamos de acuerdo en cumplir con el protocolo sanitario y hemos hecho nuestro propio protocolo", sostuvo el vocero de la pequeña minería.

Máximo Bécquer sostiene que su gremio ha presentado un modelo de protocolo sanitario al Ejecutivo para poder retomar las actividades. Sin embargo, no les han emitido ninguna respuesta.

Asegura que, en el caso de su sector, la reactivación económica sería inmediata pues existe demanda por el mineral y a su vez, ellos demandan material de proveedores locales.

“Exactamente, cinco meses paralizados. Nadie podría resistir eso. Es mucha gente. La gente no pide un aumento, un sueldo ni mucho menos, la gente solo pide trabajar. Si nosotros trabajamos hoy, mañana ya estamos pagando impuestos”, señaló.