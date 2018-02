PepsiCo se apoya en los snacks para mejorar sus resultados

Los snacks de PepsiCo Inc. están teniendo que compensar cada vez más el declive en su negocio de bebidas.

La compañía registró ventas y ganancias que superaron las estimaciones de los analistas el trimestre pasado, gracias a un repunte en el volumen de su negocio Frito-Lay en América del Norte.

El crecimiento de los snacks ayudó a contrarrestar las continuas disminuciones en el negocio de bebidas de la compañía con sede en Purchase, Nueva York. Aun así, un pronóstico decepcionante parece indicar que PepsiCo tiene más problemas por delante.

La historia nos resulta familiar: a medida que los consumidores, preocupados por el azúcar, se alejan de las bebidas dulces, la compañía ha recurrido más a los alimentos para impulsar los resultados.

El fabricante de Mountain Dew y Cheetos también se está beneficiando de un programa de ajuste de cinturón, que incluye recortes de empleos. La máxima responsable, Indra Nooyi, busca lograr como mínimo US$ 1,000 millones en ahorros por año.

"Logramos estos resultados en medio de un entorno minorista dinámico y un panorama de los consumidores que está cambiando rápidamente", dijo Nooyi.

El éxito de PepsiCo con los snacks es una señal de que Frito Lay está innovando (por ejemplo, con sus doritos orgánicos y sus galletas a base de yogur), al tiempo que fortalece sus principales marcas.

Pero la compañía no ha podido hacer lo mismo en el negocio de las bebidas. Los volúmenes de ventas de bebidas en América del Norte se redujeron 2% en el cuarto trimestre.

Parte del problema puede haber sido que PepsiCo cambió demasiado su enfoque desde las marcas principales hacia conceptos de bebidas más nuevos, según el director financiero, Hugh Johnston.

"Creemos que todavía son ideas maravillosas, todavía están funcionando bien", dijo en una entrevista telefónica. "Pero no podemos dejar de mirar a las marcas más grandes".

Los beneficios recurrentes fueron de US$ 1.31 por acción el último trimestre, frente al promedio de las estimaciones de los analistas de US$ 1.30. Los ingresos alcanzaron US$ 19,500 millones, en comparación con la proyección de los analistas de US$ 19,400 millones.

Poco emocionantes

El pronóstico de PepsiCo para este año es menos impresionante. La compañía prevé ganancias de US$ 5.70 por acción, 8 centavos menos que la estimación promedio de Wall Street. Aun así, la proyección de la compañía es más alta de lo que ha sido en los últimos cinco años, dijo Johnston.

La compañía también anunció que pagará bonus de hasta US$ 1,000 a algunos empleados tras la implementación de la reforma fiscal en Estados Unidos, con lo que se une así a compañías como Home Depot Inc. y Walt Disney Co., que están repartiendo beneficios.

La entrada de dinero en efectivo derivada de las tasas de impuestos corporativos más bajas también se destinará a hacer de PepsiCo una organización más digitalizada, dijo Johnston. Eso incluirá programas de capacitación para empleados e inversiones en comercio electrónico. PepsiCo también aumentará los gastos de capital en 20% en comparación con hace un año, dijo.

PepsiCo y su rival de bebidas Coca-Cola Co. aspiran a resolver la disminución de la popularidad de sus productos con nuevas innovaciones.

El consumo de refrescos carbonatados cayó a un mínimo de 31 años en Estados Unidos en el 2016, según Beverage-Digest, una publicación del sector.

PepsiCo ha establecido un límite de 100 calorías por porción de 12 onzas para dos tercios de sus bebidas, un objetivo que busca cumplir para el año 2025. La compañía también se comprometió a reducir el sodio y la grasa saturada en sus snacks.