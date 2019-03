Pensiones en colegios privados aumentarán si se limita su cobro como propone el Congreso

Subirían las pensiones. La asociación que agrupa a los colegios privados del nivel socioeconómico A/B – Adecopa– calificó de inconstitucional la propuesta legislativa dada a conocer la semana pasada por la Comisión de Defensa del Consumidor, que busca limitar el cobro de las pensiones en los colegios privados con cambios en la Ley 26549, Ley de Centros Educativos Privados.

El proyecto legislativo propone, en concreto, modificar al artículo 14 de la citada ley para que las pensiones mensuales se cobren en función a los días que hay clases. Es decir, si las clases de un colegio se inician el 11 de marzo, el colegio no podría cobrar por el mes completo, sino por los 20 días lectivos.

Bruno Espinoza, presidente de Adecopa, consideró que esta propuesta legislativa –a la que calificó de populista– generaría un aumento de las pensiones dado que el 90% de los costos de los colegios privados son fijos, las que sustentan en las pensiones que se cobran cada mes.

"La Ley de Centros Educativos Privados permitía dividir el costo anual de impartir educación hasta en 14 cuotas para aminorar el gasto mensual del padre de familia, pero luego esta ley cambió para que las pensiones se cobren de marzo a diciembre por lo que el costo anual por alumno (que no varía y lo conforman los costos fijos del colegio) se tuvo que dividir en 10 cuotas, lo que obligó a que la pensión aumente", explicó Espinoza.

Lo que va a pasar ahora es exactamente lo mismo, subrayó Espinoza . A modo de ejemplo: si un colegio particular tiene un costo anual de S/ 1,200 por estudiante, el padre de familia pagaba una mensualidad de S/ 100 si el costo anual era dividido en 12 cuotas como lo permitía la Ley de Centros Educativos Privados.

Pero esta ley cambio para que el cobro de pensiones sea de marzo a diciembre por lo que la cuota mensual para el padre subió a S/ 120 ya que el costo anual tuvo que dividirse en 10 cuotas. "Si se aprueba este proyecto de ley, se va a obligar a los colegios privados a dividir el costo anual en 8 cuotas -por poner un ejemplo- por lo que la cuota mensual pasaría a S/ 150. Al final no le vas a generar al padre de familia un ahorro ya que su sueldo se verá afectado por una cuota mayor", apuntó.

Cuota de ingreso

La propuesta del Congreso también plantea que los padres de familia tengan la posibilidad de recuperar la cuota de ingreso que pagaron, si es que sus hijos fueran retirados del mismo, proponiéndose dos situaciones: La primera es para solicitar el total de la cuota de ingreso.

En este caso, el padre de familia o apoderado deberá tener una resolución consentida o confirmada por el Poder Judicial, si se determina la comisión de una infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Y la segunda, si el retiro del estudiante es por cualquier otro motivo, el reembolso de la cuota de ingreso será proporcional a los años lectivos que no recibió el servicio educativo .

Sobre este punto, Espinoza indicó que la cuota de ingreso no está ligada al servicio educativo (a diferencia de la mensualidad) ya que este pago –según lo definió Indecopi– garantiza la vacante del estudiante durante toda su vida escolar en el centro educativo.

"(La cuota de ingreso) no tiene nada que ver con que el estudiante continúe o no continúe en la escuela. Es un concepto que no esta ligado a brindar el servicio sino a la garantía de la vacante y al derecho de ingresar, por ende es un poco absurdo tratar de normarlo en función si se brinda o no el servicio educativo", apuntó.