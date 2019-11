La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), espera certificar en lo que queda del año los estudios de bioequivalencia de tres medicamentos genéricos, es decir, que cumplen las condiciones para poder ser intercambiados por similares medicinas de marca, de un listado de siete medicamentos.

Ysabel Gutiérrez, responsable de Eficacia y Seguridad de Medicamentos de Digemid, indicó que entre esos productos figura la ciclosporina, empleada para trasplante de órganos.

“En buena hora que se empiece y que se siga haciendo rutinariamente”, opina el ex ministro de Salud, Óscar Ugarte, sobre esta práctica. La importancia de dicha certificación radica en que ofrece seguridad en el tratamiento a seguir.

“Los que traen los productos innovadores, de marca, obviamente no quieren competencia. Entonces, no quiere que haya otros productos, como los genéricos, a menor precio. Por esa razón, dicen que (los productos que) no tienen certificado de bioequivalencia no deberían tener permitido vender. Es decir, quieren exclusividad y eliminar a la competencia. Pero no se les puede hacer caso en eso”, explica Ugarte.

Por eso, el ex titular del Ministerio de Salud considera que ahora Digemid debe tener una estrategia para determinar qué productos son los de mayor demanda y que requieren este tipo de estudios de bioequivalencia. “No se necesita hacer los exámenes de bioequivalencia a todos los medicamentos. Basta seleccionar aquellos que, por ejemplo, vienen de países donde no hay alta vigilancia sanitaria”, como es el caso de algunos países asiáticos.

Además, Ugarte señala que está pendiente mejorar las condiciones de compra y distribución de medicamentos por parte del sector público, para así ofrecer mejores precios al consumidor final.