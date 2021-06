Pedro Francke se ha convertido en la voz en temas económicos de Pedro Castillo. Desde Cusco conversó con Gestión y defendió el Plan Bicentenario que elaboró para la segunda vuelta, marcando distancia del ideario de Perú Libre.

Considera esenciales una mejor relación con la minería para recuperar las riquezas para el Perú, una mayor inversión en educación y salud, un fuerte impulso a las pequeñas empresas y a la agricultura, una segunda reforma agraria que, asegura, no es expropiar, sino darle un fuerte impulso a la economía de las familias campesinas.

Uno de los principales problemas del país es la baja recaudación. ¿Además de la minería, qué otras medidas tributarias tendría un gobierno de Pedro Castillo?

El gran tema para nosotros es el de la evasión y la elusión tributaria.

¿Qué planean hacer para reducir estos niveles?

Parte de una gran decisión política es apoyarnos en la norma antielusión, que ya se aprobó pero hay que poner en marcha. También en las mejores condiciones internacionales, porque hay un acuerdo del G7 de mayor colaboración entre autoridades del mundo para enfrentar este tema. Y en tercer lugar el uso del Big Data para identificar mejor las grietas por donde se escapan los evasores.

¿Van a cambiar algo en la norma antielusión que ya existe?

El gran reto es la implementación. Me parece que la norma es suficiente.

¿Se tiene pensado negociar con algún otro sector no minero el tema tributario?

Nuestra prioridad son esos puntos esenciales: evasión y elusión, cobro de deudas de los grandes deudores tributarios y el tema de renta minera (ver vinculada).

Entiendo que no se piensa tocar el régimen del Impuesto a la Renta en otros sectores…

No lo hemos considerado.

Mencionó que piensan cobrar las grandes deudas tributarias, pero la mayoría están judicializadas ¿Cómo lo harán?

Trataremos de acelerar los procesos judiciales, poner más énfasis por el lado de los procuradores que son los defensores del interés del Estado. Y hay un tema mayor de trabajar con el Poder Judicial para que estos temas sean priorizados.

En una entrevista, en la primera vuelta, Pedro Castillo mencionó que todos los que tienen ingresos deberían tributar. ¿Se piensa revisar la tributación de personas naturales?

No está considerado. Quizás habría que ver algunos ajustes por esto del mecanismo de las deducciones (en hoteles, restaurantes, etc.), pero es un tema de detalle que no lo hemos puesto como una prioridad.

Gas y gasoducto

¿Se continuará con la construcción del gasoducto del sur como anunció Pedro Castillo?

El primer tema es resolver la obra misma del gasoducto y lo que hay que hacer es cerrar el problema de corrupción, que debe ser judicializado, pagado, resuelto, la reparación civil, etcétera. Tenemos que separar eso por un lado y establecer un nuevo contrato, una nueva licitación.

¿Se seguirá con el proceso que lleva ProInvesión que está estructurando el SIT-Gas (como se llama ahora el gasoducto)?

Cuando ya podamos tener un equipo de transferencia, que lamentablemente está sumamente atrasado por estos reclamos injustificados e intentos de golpe por parte de Keiko Fujimori y sus seguidores... una vez esto se resuelva podremos ver los detalles.

¿Es prioridad este proyecto?

Efectivamente, es una prioridad. Es el gas para los peruanos.

¿Qué se negociará con Pluspetrol y otras empresas a cargo de lotes de gas?

El tema esencial es asegurar el uso del gas para el uso nacional. Ese es el punto. Con un precio justo. Nadie está planteando que nos regalen el gas, entendemos que hay una serie de compromisos de exportación y abastecimiento. Queremos estar seguros de que si vamos a invertir, por ejemplo, US$ 3,000 millones más, hay gas para llenar (el gasoducto).

No es intervenir a las empresas, sino negociar ajustes a los contratos para asegurar el abastecimiento interno del gas...

Efectivamente.

Sistema de pensiones

¿Qué planea un gobierno de Pedro Castillo para el sistema de pensiones?

La Comisión de Protección Social que nombró Alfredo Thorne y en la que David Tuesta trabajó la propuesta de pensiones, plantea que ya no tengamos AFP sino que haya un sistema distinto. Hoy la gente se olvida, y cuando nosotros dijimos que no nos gusta el sistema de AFP se levantaron un montón de alarmas, pero la idea es reformarlo y que haya un tipo de institución que ya no sea la que tenemos ahora.

¿Qué solo administre fondos y no recaude?

En la propuesta de la Comisión de Protección Social y de otros, las AFP ya no tendrían la función de recaudación sino de administración de cuentas individuales. Pero esa es solo una idea, nosotros no necesariamente hemos planteado esa. Además de la comisión Thorne está el trabajo que hizo la comisión Omonte en el Congreso, que tiene aspectos importantes.

¿Qué partes del proyecto del grupo Omonte rescata?

Todo sistema de pensiones, visto integralmente, tiene que tener un componente solidario. Hay personas que son pobres durante toda su vida, y si les planteas que solamente a partir de sus contribuciones individuales tengan una pensión, no les va a alcanzar para tener una mínimamente digna. Esa es una responsabilidad, muchos lo pensamos, que corresponde al Estado, y es asegurar que no tengamos personas adultas mayores que estén pasando hambre.

¿Cuál es el planteamiento para todo el sistema de pensiones que incluye las AFP, la ONP, Pensión 65 y otros regímenes?

El primer objetivo tiene que ser la cobertura. Todos los peruanos adultos mayores deben tener un apoyo económico para su vejez. Esto debe combinar una parte no contributiva, porque la pobreza y la informalidad son grandes en el Perú y debe tener una parte importante contributiva que es que los trabajadores contribuyan a un fondo, que puede incluir un fondo solidario con una cierta contribución colectiva y una contribución individual, una combinación entre estos dos componentes del fondo.

¿Tener un solo sistema y que no esté partido en AFP, ONP y otros?

La idea es que el sistema de pensiones siempre debe ser uno solo, en el sentido de que es una sola población la peruana. Todas las recomendaciones son de avanzar hacia un sistema complementario.

¿A qué se refiere con un sistema complementario?

Es uno que tiene varias partes. Puedes ahorrar en tu cuenta individual, pero también puedes tener que el Estado te garantiza una parte y aportar a un fondo colectivo. El sistema uruguayo y el mexicano funcionan así. Estos elementos se integran no en la lógica que tienen una sola administración, sino una lógica complementaria.

Sector financiero

También ha mencionado que se respetará la autonomía del BCR y destacó el programa Reactiva Perú, ¿qué plantean para esta iniciativa?

Uno es que el plazo de gracia tiene que ampliarse. Se amplió para un sector, pero pensamos que debe ser más amplio. Reactiva logró dar bastantes créditos a tasa de interés bastante bajas y, por lo tanto, esa orientación es algo que debe ampliarse.

¿Cuál sería el periodo de gracia?

Por lo menos un año.

Pedro Castillo ha mencionado que el Banco de la Nación compraría deudas ¿Cuál será el rol de esta entidad y otras financieras estatales en el mercado financiero?

Nosotros sí pensamos que la actividad financiera del Estado puede tener un rol más activo. Hay que pensar mejor cuál es la mejor arquitectura institucional para hacerlo.

El Banco de la Nación, con su amplia plataforma de servicios, podría tener un gran rol en hacer llegar el crédito a la agricultura, a las pequeñas empresas, a las cuales hoy les es difícil el acceso.

Nuevo régimen tributario minero considerará rentabilidad razonable para la inversión

Francke hizo precisiones respecto del anunció que estudian tres opciones para una mayor recaudación minera: ajustes a las regalías, un impuesto especial o subir el Impuesto a la Renta. Mencionó que los tres tienen ventajas y desventajas. “Es posible que lo que convenga es hacer una combinación, que es lo que tiene el Perú hoy”, dijo.

“Alguno podrá quedarse como está o hasta disminuirse si se incrementan los otros”, añadió.

Respecto de cuál debe ser la carga tributaria de la minería, que Pedro Castillo repitió en diversas oportunidades debe ser de 70%, el economista señaló que no se puede tener una regla general única, pues tiene que considerarse cierta adaptación a los distintos niveles de rentabilidad que tienen los distintos metales y las distintas minas.

“El cálculo esencial tiene que considerar la rentabilidad de la empresa. El tema no es cuánto se reparte de la utilidad, sino asegurar que las empresas tengan utilidades que impliquen una rentabilidad razonable de acuerdo a su inversión”, dijo.

Mencionó que buscarán una propuesta que sea razonable de acuerdo a una variación de los precios y a un rango razonable de los precios futuros y de lo que ha sucedido en el pasado. “El cálculo es complejo y hay que hacerlo con cuidado”, precisó.