El integrante del equipo técnico de Perú Libre, Pedro Francke, reiteró que si se confirma que Pedro Castillo ganó las elecciones presidenciales se buscará escuchar a las fuerzas políticas, sociales y empresariales. Igualmente –subrayó– que se respetarán los resultados electorales así sean favorables o adversos.

“No es correcto asumir que quien gane deba gobernar sin escuchar a las demás fuerzas políticas o sociales, porque el resultado -es verdad- va arrojar a un ganador, tengo confianza que sea Pedro Castillo, pero también arroja una votación que es casi casi mitad mitad lo que llama a ser responsable”, dijo en entrevista con Exitosa.

A reglón seguido, comentó que el esfuerzo de concertación no será únicamente con los partidos políticos sino también con los “liderazgo sociales, empresariales, expertos y profesionales” e incluso consideró que el gabinete de Pedro Castillo incluya a representantes del interior del país y no solo de Lima.

“Tengo esperanza que logremos, si es que se da el caso que Pedro Castillo sea electo, que por alguna vez pensemos que el Gabinete no se exclusivamente (compuesto por) limeños de clase media alta. Soy limeño, blanco y de clase media alta, pero honestamente el país requiere un Gobierno que sea más representativo, que incluya ministros u otros altos cargos que vengan de la sierra y de la selva, con alta representación de las mujeres”, acotó.

-Minería-

En otro momento calificó de absurdo e inconveniente que un eventual gobierno de Pedro Castillo se pretenda expulsar a la inversión extranjera como se señala en el ideario del secretario del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“No para nada sería absurdo, inconveniente y tremendo”, apuntó. Agregó que –por ejemplo- en el caso del litio se va a analizar nuevas formas de explorarlo para aprovechar mejor sus potencialidades.

“Lo que si podemos pensar es en nuevas formas de explotar un mineral como el litio -por ejemplo- eso es algo que tenemos que explorar y pensar bastante bien: las potencialidades que tenemos en litio, este yacimiento grande que se ha descubierto en Puno, cuáles son las características del yacimiento y cómo explotarlo mucho mejor”, expresó.

“El litio es un mineral especial igual que tiene sus particularidades”, agregó.

El modelo económico vigente –mencionó- ha permitido un crecimiento importante de la producción minera, pero con impuestos y tributos insuficientes dejados para los peruanos. “Ese es el cambio que se puede hacer”.

“Efectivamente tenemos un gran valor de nuestra riqueza minera. La minera trabaja mediante concesiones: un concesionario remarca una parte del territorio como concesión minera, paga un derecho muy bajo y a partir ahí puede obtener los derechos de exploración y explotación del mineral. Esta idea de que el mineral es propiedad de la Nación, efectivamente está establecida en la Constitución, pero nuestro modelo otorga un amplio espacio para que las empresas mineras decidan qué hacer con el mineral”, explicó.

“Lo que sucede ahorita es que el cobre está a un precio sumamente alto US$ 4.70 hace un año estaba a la mitad. Cuesta sacar una libra de cobre alrededor US$ 1 mientras que en Chile cuesta US$ 1.40 y se está aprobando (en este país) un impuesto a la sobre ganancia minera cuando el cobre este por encima de US$ 4. Nuestra propuesta es que esa ganancia extraordinaria sirva para mejorar la educación y salud de los peruanos en las zonas rurales y andinas. Para (lograr ello) de un lado hay que sacar el cuero y en este caso es (a través de) la minería que es la gran riqueza del Perú”, afirmó.

Añadió que, si es cierto que el problema de los últimos años ha sido la ineficiente gestión estatal de los gobiernos locales sobre el canon junto a la corrupción, pero consideró que se necesita de presupuesto para la salud y la educación.

“El gasto en salud es 3.2% del PBI cuando el promedio latinoamericano es 6% mientras que en los países desarrollado es 10% y sobre el gasto en educación pasa lo mismo. No hay lonche gratis, con S/ 2 no te compras un lomo saltado. Quiero que los niños tengan una buena educación en el país y eso cuesta, también que la salud sea con buenos equipos con especialista y eso cuesta. Puedo mejorar mucha la eficiencia y la corrupción por supuesto y es indispensable hacerlo, pero se necesita presupuesto. La presión tributaria en el Perú es 14% del PBI el promedio de OCDE 34% y otros países tienen muchos más impuestos”, puntualizó.

