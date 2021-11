El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, destacó la necesidad de insistir en la promoción de la inversión privada y la búsqueda de más justicia social, en un camino de concertación.

“Creo que hay que persistir en un camino de concertación y de promoción de la inversión privada y buscar más justicia social”, afirmó el domingo en Latina TV.

Refirió que desde el Ejecutivo se ha afirmado en sus mensajes el respeto a la propiedad privada, la promoción de la inversión privada y el respeto a la estabilidad jurídica.

Sobre las facultades legislativas en materia tributaria, Francke dijo que el MEF insistirá a través del diálogo con los congresistas en la necesidad del Ejecutivo de contar con mayores recursos.

“El Perú tiene un nivel de demanda insatisfecha de agua, colegios, salud, transporte que necesitamos mayores recursos públicos, tenemos una enorme necesidad pero no podemos hacerlo con déficit fiscal de una manera irresponsable”, señaló.

“Hay que insistir en comunicar y dialogar con los congresistas, para que esto salga adelante, insistiendo que esto se trata de colaborar por el bien del país, y que estamos llanos a esclarecer, trabajar de la mejor manera de forma conjunta”, agregó.

Proyectos

Si pese al diálogo el Congreso no otorgar las facultades tributarias al Ejecutivo, entonces insistirán a través de la presentación de proyectos específicos.

“Insistiremos por la parte de presentación de proyectos de ley para tratar de avanzar en las cosas que nos parecen urgentes e indispensables, ahora evidentemente, el avance va a ser mucho más lento y complejo, y las necesidades que tiene el Perú son grandes”, dijo.

“Además considerando que el Congreso está cerrando y que no va a reabrir hasta marzo, y hay una serie de leyes que si no se dan antes del 31 de diciembre, en caso del Impuesto a la Renta o las empresas mineras, no se puede aplicar constitucionalmente el próximo año, entonces sería un problema para el país”, agregó.

