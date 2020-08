Hace un año tuvieron lugar en el Congreso debates incansables alrededor de las posibles modificaciones a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Sin embargo, esto nunca tuvo luz verde y el Parlamento actual no retomó las discusiones.

En este contexto, el primer ministro Pedro Cateriano, señaló que en el segundo semestre se presentará al Congreso un proyecto de modificación de Ley Orgánica de Hidrocarburos y se trabajará en la actualización de los reglamentos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, y de Calificación de Interesados para realizar dichas actividades.

“Venimos elaborando en una política de Estado para el desarrollo sostenible del sector minero, la cual contribuirá al crecimiento y desarrollo que el país requiere para mantener su competitividad, atraer las inversiones del sector empresarial nacional e internacional, en la perspectiva de promover y mantener un clima social adecuado para el desarrollo de proyectos”, remarcó.

Con las mejoras realizadas Cateriano estimó lograr condiciones favorables para las inversiones y regalías de hidrocarburos a todo nivel, logrando una meta estimada de inversiones de más de US$ 567 millones este año, y para el 2021, más de US$ 623 millones. Y una meta estimada de regalías de US$ 400 millones al 2020, y para el próximo, más de US$ 900 millones.