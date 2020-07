En su primera entrevista luego de juramentar, el primer ministro, Pedro Cateriano, trazó tres objetivos: enfrentar la pandemia, relanzar económicamente al país y garantizar elecciones libres.

Al ser consultado si tuvo que ver en la salida de Víctor Zamora de la cartera de Salud, dijo que el premier solo se encarga de recomendar alternativas para el Gabinete, pero es el presidente Vizcarra quien nombra. Agregó que, lamentablemente, una mayor parte de la población viola la distancia social, el lavado de manos y usa inadecuadamente la mascarilla. Precisamente, enfatizó que el reto del Gobierno es evitar el rebrote del covid-19.

Resaltó las cualidades de Pilar Mazzetti como nueva titular de Salud, pero dijo, en TV Perú, que el Minsa necesita un refuerzo para ejecución presupuestal.

Inyección económica. Adelanta que impulsará la inversión en sectores estratégicos, como la minería. Afirma que el Ministerio de Trabajo tendrá un rol clave.



En ese sentido, adelantó que evalúa impulsar un estado más ágil, sin burocracia, para así reforzar el liderazgo de Mazzetti. Cateriano también afirmó que buscará diálogo con el sector privado.

“La lucha de la pandemia se debe enfocar como un asunto nacional y no solo del Gobierno”, expresó.

Sostuvo, además, que no le interesa debatir en este momento unificar Essalud y Minsa.

Diálogo a la vista

Manifestó que quiere un espacio de diálogo que incluya a la comunidad académica, los gremios médicos y el sector empresarial.

“Ofrezco sudor, honestidad y conducta democrática”, expresó. Añadió que volverá a dialogar con voceros de las clínicas privadas.

Igualmente, reconoció que tendrá que ir con más regularidad al Parlamento.

En otro momento, Cateriano reveló que aceptó por segunda vez el cargo, tras cuatro años, por la urgencia en la pandemia.

Elecciones

Otro reto del Ejecutivo es garantizar elecciones democráticas. Dijo que se tienen que plantear regla de juego claras, pues no es posible que en plena contienda se tache a candidatos inscritos. Mencionó los casos de César Acuña y Julio Guzmán.

“Volveré a pedir la participación de la OEA y la Unión Europea para que vigile estas elecciones. No habrá mítines porque seguiremos en pandemia. Queremos dar garantías mínimas de seguridad para que los ciudadanos ejerzan sus votos”, anotó.

Finalmente, anunció que pedirá el voto de confianza al Congreso antes del 28 de julio. Reveló que ya se comunicó con el titular del Congreso, Manuel Merino, y espera que se puedan reunir para hablar al respecto. Cateriano también develó que ya mantuvo contactos con algunas fuerzas políticas y ya entabló citas. Este sábado se reunirá a las 10 a.m. con Acción Popular y a las 5 p.m. con APP. Luego buscará acercamientos con el Partido Morado.

Economía

El primer ministro indicó se requerirá acciones urgentes para destrabar proyectos, así como retomar el diálogo con el sector empresarial y el gremio de los trabajadores, e impulsar áreas que son la locomotora del desarrollo nacional como la minería. “La minería es el desarrollo. Este es un país bendecido donde la naturaleza nos ha dado una riqueza que la tenemos enterrada y la única manera de desterrar la pobreza que ha aumentado como consecuencia de esta pandemia es ello”, anotó.

Emergencia y tarea. Señala que se reforzará el liderazgo de Mazzetti en el Minsa. Dice que se debe generar empleo, pues el Estado no puede seguir repartiendo bonos.



Cateriano subrayó que “ahora la prioridad es destrabar inversiones para generar empleo. “El Estado solo no puede seguir repartiendo bonos, porque eso tiene un limite y si gastamos más de lo que tenemos, aparece la inflación y ya sabemos las consecuencias letales”, subrayó.

También dijo que apunta a que el Ministerio de Trabajo consiga condiciones que permitan agilizar todos los procesos que han implicado el detenimiento de operaciones.

“Ahora hay una demanda de los restaurantes, que ocupa 1 millón de empleos, hay sectores como turismo, cuándo se va a recuperar; ahí el sector Trabajo va a ser clave. En el tema de las fiscalizaciones también, no estamos diciendo que no vamos a fiscalizar, pero buscaremos una acción que implique que el MTPE abarque todas esta áreas y no solo uno de los problemas”, afirmó.

Finalmente dijo que no se pueden seguir repartiendo bonos, pues la solución es generar empleo.





Seguimos sin un plan económico de acá al mediano plazo

Alonso Segura, exministro de Economía

Lo que falta es predictibilidad y transparencia en el manejo de la política económica. Seguimos sin un plan económico de acá al mediano plazo, y el Marco Macroeconómico Multianual recién quieren publicarlo a finales de agosto. No hay ninguna razón para ello, genera incertidumbre. Algunos instrumentos pueden estar bien diseñados, otros no tanto, algunos pueden estar mal implementados, el problema es que no hay predictibilidad, no sabemos si van a continuar los bonos, medidas laborales, subsidios.

Por otro lado, la economía va a estar muy débil, no sé de dónde han sacado que va a darse una recuperación en forma de “V”, la convergencia va a ser lenta. Me preocupa que haya problemas de diagnóstico, de estimación, tan severos. Seguimos a oscuras, decir qué tanto espacio hay es difícil si no hay documentos oficiales.

Hay que apostar por inversión minera, que más rápido se podría recuperar

Elmer Cuba, socio de Macroconsult

Hay dos grandes metas. Hay que vigilar el tema epidemiológico, con acciones inteligentes, sectoriales y focalizadas; y este nuevo gabinete tiene que embarcarse en que el reinicio de la economía sea lo más rápido posible para que el choque de demanda no sea tan fuerte en lo que resta del año. Pero también se tendría que dejar encaminado al Perú, más allá del rebote. Tendrías que dejar la inversión privada creciendo fuertemente, y ese es el gran reto con el Congreso, que deje de dar esas normas que ahuyenten a la inversión. Yo “echaría mano” a la inversión minera, que podría mejorar más rápido, porque la no minera está aún atenta al periodo electoral y a la coyuntura. Ahora, hablar de reformas estructurales ya es un caso perdido. El mejor escenario es reconstruir la caja fiscal y encaminar la lucha contra la evasión tributaria.