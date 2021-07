Tras conocerse a Guido Bellido como nuevo primer ministro en el gobierno de Pedro Castillo, y posteriormente a los miembros del Gabinete Ministerial – a excepción de los titulares de la cartera de Economía y Justicia- el precio del dólar amaneció el último viernes con un nuevo nivel histórico: superó los S/ 4.

A las 9:24 a.m., del viernes, la cotización del billete verde alcanzaba los S/ 4.0074 en el mercado interbancario, 2.02% más frente a los S/ 3.9280 del cierre del último martes. Al término de la jornada, el precio del dólar cerró en S/ 4.07, a pesar que el Banco Centra de Reserva (BCR) intervino con una venta de US$ 293 millones para atenuar la alta volatilidad del tipo de cambio.

En ese sentido, analistas consultados por Gestión.pe analizaron el impacto de este panorama.

El CEO del Dorado Asset Management, Melvin Escudero, indicó que bajo este escenario el precio del dólar puede subir más y llegar a S/ 4.50, S/ 5 e incluso S/ 6 en las siguientes semanas y meses, dependiendo de hasta cuánto dure la gravedad de la crisis.

Así, dijo que este incremento en el tipo de cambio impactará más en el bolsillo de los consumidores.

“Un dólar a niveles de S/ 4.06 o S/ 4.50 impacta directamente en la canasta básica de consumo y eso va a afectar, por ejemplo, en el precio del combustible y el gas, y no solo eso, sino en el precio de todos los bienes de primera necesidad lo cual de manera directa crea un encarecimiento del poder adquisitivo de las familias. Atenta directamente contra aquellos ciudadanos que se pretende favorecer”, sostuvo.

Agregó que el motivo por el cual el mercado cambiario ha reaccionado con tanto nerviosismo es la actual composición del Gabinete Ministerial, por lo que mientras más se demore una estructuración dentro de ella, la situación se agravará, esto considerando que el país aún vive una pandemia por el COVID-19 y una lenta recuperación del empleo.

“Estamos en un contexto muy preocupante que lo calificaría como ‘viernes negro’ en los mercados financieros porque no solo es el dólar que ha subido, sino, la bolsa de valores ha registrado una caída de 6%. Esta situación es la reacción de los inversionistas debido a la elección de un gabinete de Gobierno que no cumple con las expectativas para los agentes económicos”, apuntó.

Agregó que el hecho de tener miembros cuestionados en el Gabinete refleja que el Gobierno de Pedro Castillo no será como el que se había planteado: de unión y esfuerzo conjunto.

“Ahora es un gabinete mucho más radical del que inicialmente se había pensado y esto se refleja en los precios. (…) Este es el comienzo, acaba de empezar el gobierno de Castillo, solo van dos días y si esto no se corrige en el tiempo va a generar protestas, cuestiones políticas serias, es algo que hay que evaluar”, dijo.

Los agravantes

Por su parte, Ricardo Carrión, gerente de Mercado de Capitales de Kallpa SAB, señaló que el agravante en esta nueva crisis política es la falta del titular en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) así como una incertidumbre en la continuidad de Julio Velarde a la cabeza del Banco Central de Reserva (BCR), entidad cuya función es precisamente atenuar la volatilidad del tipo de cambio.

“El agravante para el mundo de los inversionistas es el simple hecho que no tengamos ni ministro de Economía ni tampoco asegurada la continuidad de Julio Velarde en el BCR, y es más, no hay algún candidato. Recordemos que el BCR tiene siete directores, de los cuales algunos son puestos por el Poder Ejecutivo y otros por el Congreso, pero todo depende de quién será la cabeza. Entonces esto tiene bastante consternados a los inversionistas en el mercado local”, sostuvo.

En ese sentido, dijo que es indudable que el dólar siga subiendo en la medida que “el Gobierno entrante siga insistiendo en este modelo de Gabinete completamente radical”.

“El tipo de cambio tiene un único destino, que es seguir subiendo. ¿A cuánto subirá?, no sabemos, pero sí es un proceso de devaluación, y no solo de moneda, si no como país. Los inversionistas están prefiriendo refugiarse en dólar y nosotros ahora en Kallpa tenemos una actividad masiva de personas que están terminando de cambiar los soles que no cambiaron. Entonces, es porque la gente tiene miedo de qué sucederá con el país a futuro”, afirmó.

Carrión coincidió con Escudero al indicar que el actual Gabinete Ministerial es totalmente contrario a lo que el ahora Presidente Pedro Castillo indicaba en sus mensajes, en tanto un posible cambio en el mismo no cambiaría esta nueva crisis.

“Castillo dijo que iba a ser un gabinete de ancha base y de consenso, cosa que no ha sido real. Yo creo que el mejor escenario es que el Perú se mantenga estático a lo largo de los próximos años. No se ve un crecimiento económico para los próximos años”, alertó.

Los antecedentes

El ahora primer ministro Guido Bellido afronta desde el mes de mayo de este año una investigación de la Fiscalía por el presunto delito de apología al terrorismo.

En declaraciones a Inka Visión, el congresista de Perú Libre defendió las acciones terroristas de Sendero Luminoso, entre ellas, la de Edith Lagos, quien murió en 1982 en un enfrentamiento con policías.

En la víspera, La República reveló que Bellido enfrentará una segunda investigación, esta vez por el delito de terrorismo y presunta filiación a una organización terrorista.

Al cierre de esta edición, el Gabinete Ministerial seguía incompleto:

1. Ministerio del Interior, Juan Carrasco

2. Ministerio de Relaciones Exteriores: Héctor Béjar

3. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Roberto Sánchez

4. Ministerio de Producción: Yván Quispe

5. Ministerio de Salud: Hernando Cevallos

6. Ministerio de Educación: Juan Raúl Cadillo León

7. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Anahí Durand

8. Ministerio de Defensa: Walter Ayala

9. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: Víctor Raúl Maita

10. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: Antenor Maraví Olarte

11. Ministerio de Energía y Minas: Iván Godofredo Merino

12. Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Juan Francisco Silva Villegas

13. Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Geiner Alvarado López

14. Ministro de Cultura: Ciro Gálvez

15. Ministerio de Ambiente: Rubén Ramírez

16. Ministerio de Desarrollo Económico e Inclusión Social: Dina Boluarte

17. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Anahí Durand

18. Ministerio de Economía: pendiente

19. Ministerio de Justicia: pendiente

