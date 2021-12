El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) potencial se ha venido desacelerando desde el 2013, lo que, producto de la pandemia y ruido político, continuaría en una mayor magnitud en el año 2022 sobre todo por el lado de la productividad total de factores (PTF), lo cual está relacionado a la pandemia y ruido político, señaló el economista jefe del BBVA, Hugo Perea.

El PBI potencial es una variable no observable que una economía puede producir cuando todos sus recursos, tales como maquinarias, fuerza laboral, tecnología, recursos naturales y otros, son utilizados totalmente o a su capacidad máxima. Una economía que produce a este nivel se encuentra en una situación de pleno empleo de recursos. Si se tiene niveles por encima o por debajo del PBI potencial, se expone la llamada brecha del producto.

“Tenemos como estimado preliminar un crecimiento de entre 2% y 2.5% en el PBI potencial para los próximos años. La mayor desaceleración es por lado de la PTF vinculada a la pérdida del know how de las empresas respecto a sus procesos y logística, o a la salida del mercado de empresas más eficientes, y también a la situación política, la cual inhibe la inversión y abre la posibilidad que hacia adelante haya malas políticas públicas”, manifestó.

Señaló que, a pesar de tener un estimado preliminar, aún no se tiene total certidumbre del nivel actual del PBI potencial, debido a no saber cuál es el impacto real de la pandemia.

“Para saber cuánto tenemos que crecer para poder cerrar la brecha aún necesitamos tener una medición más exacta y, por ende, evaluar lo que significó la pandemia, la cual tuvo impacto sobre todo en el PBI observado. No ha habido una guerra que haya destruido capital instalado, infraestructura o generado una caída en la mano de obra disponible. Si ha habido algún impacto ha sido por la PTF, aunque este puede haberse compensado con los procesos de digitalización. Aún se debe analizar”, manifestó.

En el mismo sentido, Luis Eduardo Falen, head de Macroeconomía de Intéligo SAB, mencionó que se espera que el crecimiento del PBI potencial esté por debajo de 3% el siguiente año y no muy alejado de su nivel prepandemia.

“El PBI potencial no debería haber cambiado mucho respecto a su nivel antes de la pandemia, pues no se ha destruido capacidad productiva. No esperamos que crezca más de 3% en el 2022, pero aún no tenemos una medición exacta, pues faltan esclarecer cifras de los impactos en el 2020”, indicó.

Fuente: Reporte de Inflación del BCR - Diciembre 2019

PBI por debajo de su potencial

Todo indica que el PBI de Perú se encontraría por debajo de su nivel potencial (o del PBI potencial) en el 2022, lo cual suscita problemas en la generación de empleo y reducción de la pobreza, señaló Falen.

“Dado que el próximo año probablemente se crezca entre 2% y 3%, se espera entonces que este sea menor que el PBI potencial, lo que indica que no se está llevando la economía de la mejor manera”, manifestó.

Mencionó que para que el PBI esté en un nivel alrededor de su potencial, además de darle continuidad a la estabilidad fiscal e independencia del Banco Central de Reserva (BCR), se necesita impulsar la inversión privada (proyectada a no crecer e incluso caer el siguiente año), la cual es sensible a la medición de confianza empresarial.

“Hoy la confianza (empresarial) está en terreno negativo, por lo que, al no tener mayores planes de inversión y contratación, lleva a que la economía no utilice su capital instalado y ocupe gente. El empleo y finalmente las personas se ven afectadas cuando la economía no se desarrolla como debería hacerlo en un contexto como el actual, donde hay un rebote importante luego de la crisis y precios (de los metales) bastante favorables. No se está respondiendo por temas coyunturales”, indicó.

Perea mencionó que, aún con la desaceleración del PBI potencial, el próximo año el PBI (observado) continuará produciendo por debajo de su capacidad o nivel potencial, lo cual implica menor empleo, menores ingresos, menor reducción de la pobreza y del bienestar.

“Todavía tenemos una brecha por cerrar, a raíz de la pandemia, y las expectativas de crecimiento son bajas (2.3% para BBVA Research). Esto no va a permitir llegar a la economía a operar en su máxima capacidad y cerrar la brecha del PBI. Esta no es una situación óptima, pues no permite que variables como el empleo y pobreza se desarrollen como deberían. Tendríamos que crecer más rápido o el PBI potencial desacelerarse aún más para cerrar brechas”, indicó.

Según el último reporte de inflación del BCR la brecha del producto, como porcentaje del PBI potencial, se encuentra en -0.7% y -13.3%, con respecto al 2019 y 2020. Para años previos, según el Reporte de Inflación de diciembre del 2019, la brecha del producto fue negativa también en el 2017 (-0.5%) y 2018 (-0.1%).

¿Qué pasa si se crece por encima del PBI potencial?

Según Falen, aunque es un problema de menor magnitud, si la economía produce por encima de su capacidad, entonces podría generar inflación, lo que conllevaría a acciones de política monetaria.

“Un país debería crecer siempre alrededor de su PBI potencial. Cuando la economía crece por encima del PBI potencial, esta se sobrecalienta y el BCR tiene que intervenir a través de mayores tasas de interés”, indicó.