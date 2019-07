PBI per cápita se duplicará en 10 años si se ejecuta la cartera de proyectos mineros

De ponerse en marcha los proyectos mineros en cartera se duplicaría el PBI per cápita nacional en diez años: de US$ 14,200 a más de US$ 28,500 al 2030, según el estudio elaborado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y el Centro para la Competitividad y Desarrollo (CCD).

El valor de la cartera de proyectos extractivos asciende actualmente a US$ 59,136 millones y está comprendida por proyectos principalmente de cobre (76%) como Tía María (US$ 1,400 millones), Mina Justa (US$ 1,600 millones), Quellaveco (US$ 5,300 millones), entre otras.

Les siguen proyectos de hierro (13%), oro (5%), molibdeno (2%), plata (2%), zinc (1%), plomo (0.5%) y estaño (0.5%).

(Fuente: IIMP) (Fuente: IIMP)

“Nuestro PBI per cápita alcanzaría el estándar de un país rico, calculado actualmente en US$ 26,000, si ponemos en valor los grandes proyectos mineros que tenemos en cartera. Además, esto permitiría que cada ciudadano vea incrementado sus ingresos en un 6% anual, en promedio, lo cual repercutiría en mejoras de su bienestar y calidad de vida”, sostuvo el presidente del IIMP, Luis Rivera.

(Fuente: IIMP) (Fuente: IIMP)

Regiones mineras

El estudio también clasifica a las regiones en cuatro grupos, de acuerdo a su nivel de crecimiento en el PBI per cápita y a la reducción de sus niveles de pobreza: 1) retroceso, 2) pobreza, 3) transición y 4) rumbo a la prosperidad.

Así, se han identificado que tres regiones mineras (Tacna, Arequipa y Moquegua) que se encuentran “rumbo a la prosperidad”.

El PBI per cápita de las mismas superan los S/ 20,000, evidenciando un adecuado y creciente aprovechamiento de los recursos generados por la minería.

Dentro del cuadrante de “transición” se destaca la presencia de Áncash, cuyo PBI per cápita se incrementó 159%, entre 1995 y 2018, alcanzando un valor de S/17,849.

Aproximándose a esta categoría se encuentra Apurímac (aún en “pobreza”), con un PBI per cápita de S/15,600 (288% más en relación a 1995). Ello responde al impulso económico generado por la minería, que de 2004 a 2018 ha generado recursos por S/ 1200 millones (cerca de 600 millones corresponde a los dos últimos años).

La tendencia es que continúe creciendo. En el caso de Cajamarca, ubicado en “pobreza”, su PBI per cápita asciende actualmente a S/ 7,100 y es el cuarto más bajo del país.

Ello pese a la actividad minera en la región, que ha generado más de S/ 7,110 millones en los últimos 18 años. “La situación de Cajamarca es preocupante, porque revela un débil aprovechamiento de los recursos mineros, los cuales además vienen disminuyendo por falta de una política de promoción para el desarrollo de la industria”, manifestó Luis Rivera.

(Fuente: IIMP) (Fuente: IIMP)

Efecto multiplicador

El estudio también muestra que la minería ha generado recursos por S/ 111,220 millones entre 2001 y 2018 permitiendo el desarrollo de diversas obras de infraestructura en temas de salud, educación, transporte, entre otros, para las diversas regiones del país.

“Distribuir riqueza es una de las ventajas que tiene un país con cuantiosos recursos mineros y que además sabe hacer un uso responsable y sostenible de éstos. Estos recursos constituyen un aspecto diferencial para el Perú frente a otros países de la región y un excelente atractivo como destino para las inversiones”, sostuvo el economista del CCD, Rudy Laguna.

Por otro lado, el estudio precisa que la industria minera tiene una participación en el 14% del PBI nacional, potenciado por su alta demanda en el mercado interno, que dinamiza el desarrollo de otras actividades productivas como transporte, hidrocarburos, electricidad, servicios financieros, maquinaria y equipos, entre otros.

De igual manera, sostiene que actualmente la minería genera más de 1.4 millones de empleos entre directos e indirectos, beneficiando a cerca de 5.7 millones de personas. Ello representa al 18% de la población total del país.