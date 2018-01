¿El PBI mide la riqueza del país?

Todos los meses se hacen reportes sobre cómo evoluciona la economía peruana, y eso se enmarca en la variable PBI y su alza o baja define el comportamiento.

Pero, es lo mismo decir que, ¿el PBI define la riqueza del país?

En un artículo reciente de Financial Times hacen una comparación clara entre dos personas, un banquero al que llaman John y un jardinero José, así que siguiendo la lógica de dicha explicación, que resulta bastante ilustrativa lo adaptaremos a la realidad local.

Si un banquero gana S/ 30,000 al mes y un diseñador que gana S/ 1,500 al mes, ¿Quién está en mejor situación?

Claramente se diría que, por los ingresos, el John es 20 veces más rico que José.Pero ¿quién tiene más riqueza?

Para eso, hay que conocer más sobre un grupo de activos que posee y circunstancias más generales.

Así, en términos de contabilidad nacional, el salario de S/ 30,000 de John es el equivalente al Producto Interno Bruto (PIB). Es el "flujo" de ingresos de un mes. Pero eso no dice nada acerca de su patrimonio.

¿Mencioné que John está hasta el cuello de deudas tras un divorcio costoso? Vendió la mayor parte de sus propiedades, y lo que le quedó es una costosa deuda y varios pagos pendientes que tenía por el auto que compró anteriormente.

A los 59 de edad, John pierde eficacia en el trabajo y está a punto de ser despedido en el banco.

Mientras, José vive en una casa valorizada en US$ 3 millones que heredó de su familia. Los sábados, se divierte en casa con algunos detalles de acabados que realiza.

Él se paga a sí mismo un salario nominal. Al cumplir 21 años venderá la propiedad y se mudará a un departamento en San Borja o Surco.

Invertirá los US$ 131 mil restantes y vivirá de los intereses en lo que termina sus estudios de abogado, una profesión que le generará un poco de dinero en los próximos años.

Ahora, ¿quién se ve más rico? ¿John el banquero o José el jardinero? Se dice que Michal Kalecki, el economista polaco, describió la economía como "la ciencia que confunde las acciones con los flujos".

Los inversionistas analizan el balance de una compañía, al igual que sus pérdidas y ganancia. Sin embargo, cuando se trata de medir una nación, en su mayoría estamos estancados en el PIB, que cuenta el valor de los bienes y servicios producidos en un periodo determinado.

Las cifras del PIB pueden ser engañosas. Eso se aplica, sobre todo, a los países ricos en recursos.

El ingreso per cápita de Arabia Saudita, de alrededor de US$ 20,000 al año, depende del precio y el volumen de producción del petróleo, que algún día se va a agotar.

En ese momento, a menos que los sauditas descubran la forma de sustituir el ingreso perdido -a través del desarrollo de industrias de alta tecnología atendidas por personas con educación- se convertirá en John, el banquero de las naciones.

Sin embargo, no es algo que pierdan de vista los líderes astutos. Gran parte de la urgencia detrás de los esfuerzos de reforma de Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita de 32 años de edad, proviene de una aparente determinación de diversificar la economía antes de que sea demasiado tarde.

Las políticas que pueden crear riqueza van más allá de un aumento de la producción", dicen Kirk Hamilton y Cameron Hepburn, en su reciente libro National Wealth: What is Missing, Why it matters.

"Implican inversiones hoy para rendimientos en el futuro".