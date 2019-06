PBI crecería solo 3.1% en 2019, según Scotiabank

Una fuerte reducción de su proyección del crecimiento de la economía fue la que realizó Scotiabank . En su último reporte macroeconómico proyectó que el PBI crecería solo 3.1% este año, tasa menor al 4% que esperaba previamente.

“Las matemáticas ya no dan para un crecimiento de 4%”, señaló, aunque precisó que este ajuste no es “tan dramático como parece”, porque el sector no primario se mantiene bien y la reducción del estimado se debe principalmente a los sectores primarios, que explican 0.7 puntos de los 0.9 puntos de la reducción.

Explicó que luego de crecer 2.3% en el primer trimestre (y con abril-mayo no mucho mejor), el crecimiento del primer semestre podría rondar 2.5%. En cambio, espera un crecimiento de 3.7% en el segundo semestre.

Precisó que la inversión pública decrecería en 1.5% en el 2019, pero con un menor resultado concentrado a inicios de año.