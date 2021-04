Debido a la continuidad de las medidas de restricción por la pandemia, los parques de atracciones del país solo vienen operando en promedio con el 30% (60) de sus locales ubicados en los diferentes centros comerciales, y están en riesgo de no volver abrir el 70% de sus sedes restantes, unos 140, advirtió la Asociación Peruana de Parques de Atracciones del país (Asppa).

“Las empresas del sector no tienen los ingresos suficientes para lograr abrir todos sus locales, pero buscamos hacerlo, por lo que se viene negociando con los centros comerciales la suspensión temporal del pago del fondo de promoción, y un reajuste en el de mantenimiento de los locales. De no lograrse el acuerdo, el riesgo es que ya no abran esas sedes y las pierdan”, explicó la presidente de la Asppa, Cecilia Chávez.

Asimismo, reveló que incluso hay empresas del sector que aún no han logrado volver a operar desde que comenzaron a establecerse las restricciones por la pandemia (marzo 2020), pero vienen buscando volver a hacerlo, entre las que están Magic Land y Diverticenter.

Caída en ventas

Con respecto a las ventas que vienen teniendo los parques de atracciones, Cecilia Chávez detalló que en abril reducirán sus ventas en 80% con respecto al mismo mes del 2019.

“Es que en este mes además de que nuestras ventas se ven afectadas por la reducción del aforo a 30% (Lima), la restricción de uso de vehículos particulares los domingos, ya perdimos la comercialización de Semana Santa, que prácticamente nos hace el 40% de la facturación de estos 30 días; a lo que se suma el domingo de las elecciones, en los que disminuye la afluencia de público”, mencionó.

De seguir las referidas restricciones por la pandemia, Cecilia Chávez estimó que la facturación de los parques de atracciones caería en el segundo trimestre del año, también en 80%, versus el mismo período del 2019.

“Por toda esta situación, las empresas del sector nos hemos visto obligadas a reducir personal, a negociar los haberes, entre otras medidas”, dijo la representante gremial.

Cifras y datos

- Gastos. Los costos de reapertura por local son de alrededor US$ 10,000, lo que implica compra de insumos, contratación de personal, entre otros.

- Gremio. El Asppa está conformado por La Granja Villa, Diverland, Chuck E. Cheese, Happyland, Diverticenter, Fantasy Park, Cosmic Bowling, Small Place, Magic Land y Coney Park.