Parque Arauco remodela dos malls en Perú por bajo flujo de visitas, ¿cuáles son?

La empresa de retail Parque Arauco de Chile está en la búsqueda de aumentar el flujo de visitantes en dos centros comerciales que posee en Perú, según fuentes de la industria citadas por El Mercurio.

Los centros comerciales en cuestión son Mall Parque Lambramani en Arequipa y Plaza Jesús María en Lima Metropolitana.

Las fuentes citadas por El Mercurio señalan que en las zonas donde están ubicadas esos centros comerciales hay un exceso de oferta de malls y una demanda plana, lo que estaría afectando las tasas de ocupación y el consumo en dichas plazas.

“A Parque Lambramani y Plaza Jesús María no les ha ido tan bien. Si bien ambos centros comerciales están ubicados en zonas donde se prometía un alto consumo debido a los flujos, estos no han alcanzado las cifras esperadas. Lo anterior, que se explica por dos principales factores (exceso de competencia y no tan buena ubicación), se puede ver reflejado en los esfuerzos de Parque Arauco para remodelar y renovar ambos malls”, dicen las fuentes.

Parque Arauco informó, hace un año, que iniciaría obras de remodelación de Parque Lambramani para aumentar su superficie arrendable del recinto y así incrementar las ventas y el flujo de visitas.

En el caso de Plaza Jesús María, su plan de remodelación busca mejorar su baja ocupación, que está en 38.4% al tercer trimestre de 2017, según reportes de la empresa.

Al respecto, la empresa indicó que Plaza Jesús María está en un proceso de renovación y remodelación, con el objetivo de entregar un mall moderno, seguro y con un mejor mix de tiendas y servicios.

“Estamos en un proceso de desocupación de locales, lo que explica la baja ocupación del mall. Esto nos permitirá iniciar los trabajos correspondientes y reabrir operación en los próximos meses”, añadieron.

Para el caso de Parque Lambramani, Parque Arauco señaló que recientemente se han concluido los trabajos de renovación, lo que explica la caída en el flujo de visitas.