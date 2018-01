La papa y sus dificultades para que Perú tenga una planta de procesamiento

¿Qué tan difícil es instalar una planta de procesamiento de papa en el Perú? Es conocido que tenemos una variedad bastante rica de papa, además de una copiosa producción. El siguiente paso en el libro de instrucciones sería instalar una planta.

Hace una semana culminó una huelga de dos días iniciada por los agricultores, quienes acusaban a la importación de papa prefrita congelada, principalmente desde Holanda, de competencia desleal.

La sobreproducción de papa fue comprada por el Estado y se solucionó el problema. La pregunta, sin embargo, siguió temblando en el aire: ¿si tenemos tanta papa, por qué importamos en lugar de producir nuestra propia prefrita congelada?

Limitaciones

A pesar de que importamos papa prefrita desde allá, "Perú no puede exportarle papa a Holanda", reveló a Gestion.pe Jhonatan Bringas, gerente de ventas internacionales de Stet Holland BV, holandesa que se encarga de desarrollar las variedades de papa para su producción y exportación.



El primer motivo es bastante simple: no tenemos planta de procesamiento, por lo cual es imposible venderla como producto retail.

El segundo es un poco más grave: las limitaciones sanitarias.



La papa es una especie que absorbe bastantes propiedades del terreno en donde ha sido cultivada. Naturalmente, su epidemiología es distinta a la holandesa. En pocas palabras, se pueden transmitir cepas o enfermedades que no existen en Europa, señaló Bringas. Eso y que en Perú la producción de papa no está certificada.

Otra limitación es la baja productividad del tubérculo en tierras peruanas. Comparado con las 60 toneladas por hectárea que se producen en Holanda, el ejecutivo estima que en Perú la producción bordea solo las 19 toneladas.



"Se podría poner una planta en Perú, pero dudo que lo haga ninguna de las grandes empresas del mundo. Todas están en Argentina porque ahí es mucho más barato producir la papa", explicó.

¿Qué necesitamos?

Si se quisiera instalar una planta de procesamiento de papa prefrita congelada en Perú, lo primero que se necesita es profesionalizar la agricultura.



"Se necesita certificar la producción de papa, desde la semilla. Además de darle a los agricultores la posibilidad de hacer estudios de suelo, entre otras cosas", observó el experto.

Es decir, no sirve instalar la planta si es que la papa no podrá venderse por no estar certificada. Una vez logrado esto comienza la inversión.



Montar una fábrica no es una tarea sencilla, pero si se logra conseguir todo lo necesario y habilitar una cadena logística que permita la distribución del tubérculo por la región, solo nos queda un tercer problema: ¿a quién le vendemos la papa?



"Si las exportamos estarías compitiendo con las grandes procesadoras, tanto en precio como en calidad", apuntó Bringas.

Súper cosecha

El problema que aquejó a los agricultores de papa fue la excesiva producción del tubérculo. De pronto cosechamos más papa de la que podíamos consumir. Por ende, los precios cayeron.



El detalle es que al profesionalizarse, la producción de papa va a aumentar considerablemente, generando el mismo fenómeno que se quiere evitar.

"Si se tecnifica se necesita un destino para la papa, porque sino van a bajar los precios del mercado por la hiperproducción y los agricultores se van a quedar sin venta. Luego, el Estado va a comprar la papa. ¿Y qué se hace con esa papa?", señaló el ejecutivo.



Todo esto sin contar que una producción muy copiosa podría dañar los suelos. Por lo tanto, antes, incluso, de pensar en una planta de procesamiento, la mejor tarea podría ser buscar a quién venderle ese producto.



"Se tiene que buscar la manera de exportar. Hay un mercado, pero tiene que abrirse", concluyó el experto.