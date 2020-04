En el mundo avanzado, la inflación es como el monstruo del cuento. Los mayores asustan a los jóvenes con relatos del pasado, aunque pocos esperan que se repita y algunos dudan que sea verdad. La inflación fue parte del escenario económico en los años 70, pero cambios en política gubernamental y en la estructura de la economía global condujeron a cuatro décadas de aumento de precios muy lento.

Hoy, a algunos economistas les preocupa que el covid-19 provoque un indeseado retorno de la inflación. Es que las medidas para combatir la pandemia asfixian la producción –la cantidad de bienes y servicios disponibles para la compra está reduciéndose–. Muchos rubros de servicios están cerrados y el virus está afectando el suministro de ciertos productos.

El 12 de abril, la estadounidense Smithfield Foods cerró una planta que procesa el 5% de carne de porcino en ese país, luego que 200 obreros enfermaron; y ya ha cerrado otras. Operarios logísticos de plataformas de comercio electrónico, como Amazon e Instacart, entraron en huelga exigiendo mejores salarios y más seguridad laboral. Si las interrupciones resultan en desabastecimiento, los precios se elevarán.

Otra fuente potencial de inflación son los programas de estímulo. Los gobiernos se están endeudando fuertemente para financiar ayudas, y los bancos centrales están inundando sus economías con emisión primaria: el último mes, US$ 600,000 millones del Banco Central Europeo y US$ 2 millones de millones de la Reserva Federal (Fed). En la crisis financiera, la emisión primaria no disparó la inflación, pero ahora, la coincidencia con un colapso en la oferta podría hacerlo.

Los precios de ciertos bienes podrían subir durante las cuarentenas, como los del equipamiento médico. Pero es poco probable que en el corto plazo se materialice un incremento general y prolongado, porque los confinamientos interrumpen tanto la oferta como la capacidad de los trabajadores de gastar. Y en algunos casos, la caída inducida en la demanda podría durar más que el declive de la oferta –que es fuente de presión deflacionaria–.

La idea es explorada por un estudio preliminar elaborado por investigadores de las universidades de Chicago, Northwestern, Harvard y el MIT. Si algunos sectores cierran completamente, los trabajadores afectados restringirán drásticamente su gasto. El gasto de otros trabajadores podría compensar la insuficiencia, pero solo si los bienes y servicios que pueden producirse son sustitutos de los que no.

Por ejemplo, es improbable que la abrupta caída del gasto en pasajes aéreos y reservas de hotel sea compensada por mayores compras de software para teletrabajo. Los autores señalan que ante la ausencia de buenos sustitutos, la economía experimenta un “shock de oferta keynesiano” –la demanda cae más que la oferta–. También plantean que el consumo será más valorado en el futuro, cuando vuelvan a estar disponibles bienes y servicios que hoy no es posible obtener. Por tanto, tiene sentido gastar menos ahora.

Las cifras disponibles indican que, en efecto, pocos bienes están siendo demandados. En marzo, los índices de precios al consumidor en Estados Unidos y la eurozona se ralentizaron. Mucho de esto refleja la bajada de los precios energéticos, pero la inflación subyacente –que excluye alimentos y energía– también se desaceleró.

Y las expectativas a largo plazo han bajado: la oficina de la Fed en Cleveland proyecta una inflación anual promedio de 1.2% para la próxima década en ese país, cuando en enero proyectaba 1.7%. Esas expectativas podrían cambiar a medida que las economías reabran, pues los trabajadores recontratados podrían gastar un alto porcentaje de sus ingresos y la demanda de quienes no se vieron afectados podría agobiar una oferta que estará recuperándose lentamente.

No obstante, persistirán las presiones deflacionarias. En países ricos, los servicios representan la mitad o más de las canastas de consumo, y mientras dure el temor al contagio, muchas empresas podrían verse forzadas a ofrecer altos descuentos para atraer clientela. Las tecnologías adoptadas durante las cuarentenas podrían permitir que se atienda a más clientes sin tener que contratar más empleados, con lo cual se añadirá más oferta que demanda.

Lo más probable es que los efectos inflacionarios aparezcan cuando el virus sea derrotado. La crisis podría debilitar las fuerzas estructurales que actúan sobre la demanda. Por ejemplo, si luego de la pandemia se aplican programas sociales más generosos o impuestos progresivos para saldar las deudas gubernamentales, podrían crearse presiones inflacionarias vía el redireccionamiento del ingreso.

Lo mismo ocurriría si cambia la forma de hacer política económica. Los traumas de inicios de este siglo podrían presionar a los gobiernos y bancos centrales a preferir alto crecimiento y bajo desempleo por encima de inflación baja y estable, como sucedió luego de la Segunda Guerra Mundial. No es definitivo que la inflación retorne luego del covid-19, pero no es fantasioso pensarlo.

Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez

© The Economist Newspaper Ltd, London, 2020