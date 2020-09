La pandemia ha tenido pocos aspectos positivos. Uno de ellos ha sido el enorme rango de actividades que se han vuelto online de manera mucho más sencilla de lo que casi todos esperaban. Las empresas ya llevan seis meses con su personal de oficina trabajando desde casa y las personas asisten a clases remotas de yoga. Los británicos se presentan ante el juzgado digitalmente y los neoyorquinos se casan vía Internet.

Pero al migrar al mundo virtual, muchos están descubriendo que no tienen los documentos apropiados para demostrar su identidad. Las empresas usan las tarjetas de crédito como comprobante aproximado de que la gente es quien dice ser. Los gobiernos no pueden hacerlo, pues en lugar de intercambiar bienes por dinero, transfieren dinero y emiten disposiciones, de modo que necesitan saber más de sus “clientes” que, digamos, un supermercado.

En países que no cuentan con sistemas de identificación digital segura, el cierre de oficinas gubernamentales y el viraje a servicios públicos online ha causado desbarajustes. Divorcios y adopciones se han topado contra un muro infranqueable. En Italia, el sistema de reparto de subsidios de emergencia colapsó y luego exigió papeleo que los solicitantes no podían realizar porque las oficinas gubernamentales estaban cerradas. En Estados Unidos, el estado de Washington pagó US$ 650 millones en subsidios de desempleo a estafadores que usaron identidades falsas.

Tal desbarajuste no ocurrió en Estonia, un pequeño país báltico donde cada ciudadano posee una identificación electrónica, que es más que una tarjeta de identidad pues enlaza el historial de cada estonio. Así, cuando el Gobierno creó un sistema de licencia laboral para trabajadores afectados por la pandemia, sabía dónde trabajaban y cuánto pagarles. En ese país, nadie tuvo que hacer cola en la calle para recibir sus beneficios, como sí sucedió en otros lugares.

Otros países, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, se han resistido por largo tiempo a introducir un sistema nacional de identificación. Es que algunos temen que le facilitaría mucho al Gobierno espiar personas, que sería demasiado fácil de hackear o que sería mal implementado por burócratas incompetentes. El debate es acalorado. En cierta ocasión, el primer ministro británico, Boris Johnson, juró que si tuviese que portar una tarjeta de identidad y un funcionario mandón le exigiese mostrársela, se la “comería”.

Sin embargo, la pandemia ha reforzado los argumentos a favor de la identificación digital. No solo agilizaría y facilitaría el acceso remoto a servicios gubernamentales, sino que también haría más eficaces los sistemas de seguimiento y rastreo. Por ejemplo, si en una emergencia como la pandemia, la data sobre salud de las personas estuviese enlazada con la laboral, los gobiernos podrían detectar rápidamente cuando un clúster de pacientes con covid-19 está conformado por trabajadores de una misma fábrica.

Las inquietudes en torno a privacidad y seguridad pueden ser despejadas, aunque de manera imperfecta. Los estonios, que aprendieron a vivir sospechando del Gran Hermano durante las cinco décadas que su país estuvo sometido a la Unión Soviética, cuentan con una legislación sobre protección de datos y con salvaguardas continuamente actualizadas que incluyen doble autenticación.

De manera análoga, se pueden promulgar leyes que impidan que la Policía exija a la gente mostrar sus tarjetas de identidad. Es obvio que los regímenes autocráticos abusarán de los sistemas de identificación, pero los democráticos pueden verse limitados a hacerlo. El sistema de Estonia registra cada vez que la data es visualizada y es un delito que cualquiera, incluyendo a los funcionarios, acceda a información privada sin ningún fundamento. Eso es un buen modelo.

Crear un sistema de identificación digital es complicado y costoso. No obstante, un país gigantesco y mayormente pobre como India, lo ha podido hacer. Su sistema biométrico, llamado “Aadhaar”, ha creado identidades digitales para 1,300 millones de personas. Aunque tiene fallas -muchos indios que no pudieron registrarse han sufrido gravemente por no acceder a servicios-, ha simplificado los servicios gubernamentales y reducido masivamente los fraudes. Si los habitantes rurales de ese país pueden demostrar online quiénes son, es escandaloso que no puedan hacerlo muchos británicos y estadounidenses.

Los sistemas de identificación digital pueden ser implementados gradualmente, a partir de plataformas preexistentes. No tienen que ser obligatorios, y si son razonablemente seguros y reducen la molestia de lidiar con el Estado, la población estará dispuesta a registrarse.

Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez

© The Economist Newspaper Ltd, London, 2020