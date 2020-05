Los operadores de todo el mundo están avanzando en sus apuestas sobre tasas de interés negativas, incluso cuando los bancos centrales montan una contraofensiva.

Los futuros de la tasa de interés de los fondos de la Reserva Federal reflejaron apuestas para una tasa negativa en Estados Unidos por quinto día, a pesar de los intentos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de desafiar la perspectiva con garantías de que tal movimiento es poco probable.

Si bien las expectativas de un cambio se moderaron ligeramente después del discurso de Powell, los operadores aún están preparados para un movimiento de los tipos durante la primera mitad del próximo año.

Los inversores mundiales están tomando en cuenta un camino largo y difícil para los responsables políticos que intentan volver a encauzar sus economías dañadas por el virus. Los operadores en el Reino Unido se convirtieron en los últimos en fijar tasas bajo cero esta semana, en lo que sería el primer movimiento bajo cero en la historia británica.

Los inversores en Nueva Zelanda también ven que el índice de referencia caerá a cero, algo que los encargados de formular políticas en Wellington han contemplado abiertamente, y en Estados Unidos, las expectativas de tasas negativas se han mantenido desde el 7 de mayo.

“Al reiterar que él y la Reserva Federal no están a favor de las tasas negativas, aunque no las descartaron, Powell dejó espacio para que esas expectativas sigan creciendo”, dijo Tony Farren, director gerente del agente de bolsa Mischler Financial en Stamford, Connecticut. “El mercado guía firmemente a la Fed antes de que la Fed guíe al mercado, por lo que no me sorprendería si el mercado nos lleva primero a tasas negativas”.

Los mercados están cada vez más obsesionados con la creciente lista de evidencia que muestra cuán gravemente el coronavirus ha dañado el crecimiento global. Powell reconoció el impacto en los comentarios preparados para un evento virtual en Washington al decir que la economía de los Estados Unidos enfrenta riesgos a la baja sin precedentes que podrían causar daños duraderos a los hogares y las empresas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que Estados Unidos debería recibir el “regalo” de tasas de interés negativas, luego de que tres funcionarios de la Fed señalaran que el banco central no está interesado en la idea.

Aflicciones británicas

En el Reino Unido, las apuestas fueron impulsadas por los datos del PBI que mostraron que la nación podría encaminarse hacia la recesión más profunda en tres siglos. Eso provocó un aumento en la demanda de bonos del gobierno del Reino Unido, que se consideran algunos de los activos más seguros disponibles.

La movida hundió a los rendimientos de títulos de dos años más profundamente en territorio negativo, a un mínimo histórico.

"No hay una razón convincente por la cual los rendimientos no deberían ser moderadamente negativos dada la sombría perspectiva económica", dijo John Wraith, jefe de estrategia de tasas del Reino Unido y Europa en UBS Group AG. "Ciertamente es más fácil".

Los swaps del mercado monetario, que se utilizan para apostar por movimientos de tasas de interés, están señalando tasas negativas en el Reino Unido para marzo de 2021 después de caer casi dos puntos básicos, a menos 0.007%. Los rendimientos de títulos a dos años cayeron hasta tres puntos básicos, a menos 0.046%.

Pero hay muchas razones por las cuales los bancos centrales dudan en seguir el ejemplo de lugares como la zona del euro, y reducir las tasas de interés por debajo de cero.

Por ejemplo, hay evidencia de que la tasa de interés del 0.5% del Banco Central Europeo ha reducido las ganancias bancarias y esta política podría tener un efecto similar en otros lugares.

“Las tasas negativas requerirían un rescate de los pequeños bancos del Reino Unido”, dijo Marc Ostwald, estratega global de ADM Investor Services. “Lo mismo se aplica en Estados Unidos”