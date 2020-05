Después del virus, los mercados financieros nunca volverán a ser lo mismo.

Los funcionarios públicos se han apurado en poner un piso debajo de la afectada economía mundial en una intervención de tan largo alcance que transformará el núcleo mismo del capitalismo en los próximos años.

Se desplegó una larga lista de medidas que habrían tenido un aspecto extraordinario hace solo unas semanas, ya que los bancos centrales ofrecieron préstamos a una gama sin precedentes de prestatarios y los ministros de finanzas dijeron que asumirían el costo de las nóminas de las empresas.

Las aerolíneas, las petroleras y otras industrias problemáticas están en fila para acceder a rescates, mientras que los bancos están siendo intimidados para dejar de pagar dividendos. Incluso se habla abiertamente de que las dos ramas de la política económica se unen para monetizar la deuda pública.

El propósito de la multimillonaria movilización de guerra a gran escala es evitar que una recesión se convierta en depresión. Pero también es probable que cambie la dinámica de las industrias y los mercados, ya que los precios que alguna vez fueron dirigidos por operaciones abiertas ahora están más influenciados por la mano visible de los responsables políticos. Y la historia sugiere que pasará un largo periodo antes de que tales medidas se relajen, si es que alguna vez lo están.

“Existe una buena posibilidad de que los gobiernos y los bancos centrales no reduzcan su presencia dominante en los mercados una vez que pase la crisis”, dijo Jerome Jean Haegeli, economista jefe del Swiss Re Institute en Zurich, y anteriormente funcionario del Banco Nacional Suizo y Fondo Monetario Internacional.

Giro japonés

Deutsche Bank incluso ha indicado que ya no existe un mercado libre de renta fija. Es probable que la volatilidad desaparezca, advierten los analistas del banco, ya que las autoridades monetarias de todo el mundo desarrollado adoptan una política de control de la curva de rendimiento.

Japón ha estado ejecutando ese experimento durante algunos años. Un efecto ha sido exprimir el dinamismo de algunos mercados financieros. Es relativamente común, por ejemplo, que pasen horas sin intercambios en la deuda gubernamental de referencia de 10 años de Japón, un valor cuyo nivel está esencialmente determinado por la política oficial, no por el ajetreo y bullicio del descubrimiento de precios.

Bajo un escenario posterior al virus, todo tipo de activos financieros están en riesgo de despertarse un día y descubrir que se han transformado en algo parecido a los bonos del gobierno japonés. En Estados Unidos, la ola gigante de compras de la Reserva Federal ha enviado una medida de volatilidad implícita en los bonos del Tesoro a un mínimo de un año, incluso cuando los cambios en los precios reales se mantienen cerca de un máximo histórico.

El Banco de Japón, después de más de dos décadas de comprar deuda pública, ahora tiene un balance más grande que la economía que ha estado tratando de apuntalar. Las tenencias de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo siguen siendo mucho más pequeñas, aproximadamente el 30% y el 40% del PBI, respectivamente, pero en la crisis del coronavirus se están poniendo al día.

Existe el riesgo de que "el mundo después del virus esté aún más japonificado", dijo Kazuo Momma, quien solía estar a cargo de la política monetaria en el Banco de Japón. "Cómo deshacerse de las hojas de balance inflados y las tasas de interés extremadamente bajas, o incluso negativas, seguirá siendo un desafío desalentador para un gran número de bancos centrales en los próximos años".

Las nuevas ballenas

Los tres grandes bancos centrales ahora son propietarios de activos en una escala sin precedentes. Sus tenencias combinadas valen más de una cuarta parte de la capitalización bursátil mundial, aproximadamente cuatro veces el nivel anterior al 2008.

Pero los rescates se extienden mucho más allá de la compra de bonos soberanos por parte del banco central.

Todo tipo de industrias está recibiendo apoyo financiero en forma de subvenciones y préstamos a medida que el mercado de sus productos se agota. El gobierno de Alemania, por ejemplo, ha estado negociando para ayudar tanto a la aerolínea nacional Lufthansa como a la firma de ropa deportiva Adidas AG.

Las aerolíneas estadounidenses también reciben ayuda, mientras que la Fed está entrando en mercados que históricamente ha rechazado. Su decisión de comprar bonos corporativos reabrió los mercados de crédito para compañías en dificultades como Boeing Co. Y la expansión la semana pasada de una de sus facilidades por la crisis, conocida como “Main Street Lending Program”, fue ampliamente vista como una mano amiga para una industria energética estadounidense maltratada por la caída del precio del petróleo.

Las empresas ya enfrentan limitaciones a cambio de todo este apoyo sin precedentes, con algunos países frenando la recompra de acciones o el pago de dividendos. No se pueden descartar más medidas similares. Por ahora, sin embargo, ha dejado a los mercados bursátiles con una apariencia inusualmente separada del terrible estado de la economía y de las posibles ganancias de las empresas.

Aún así, las advertencias de riesgo moral han sido moderadas hasta ahora a pesar de la escala gigantesca de intervenciones.

"Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas", dijo Ethan Harris, jefe de investigación económica global de Bank of America Corp. "Tenemos una crisis que no tiene nada que ver con el mal comportamiento de las personas que son rescatadas". Así que no estás fomentando un comportamiento inapropiado en el futuro, solo estás previniendo una depresión en la economía ".

Los hogares y los trabajadores también reciben ayuda financiera, y los gobiernos de todo el mundo están ampliando los programas de redes de seguridad, como el seguro de desempleo. En algunos casos, las medidas se registran como temporales, pero la historia sugiere que no siempre serán fáciles de revertir.

Un resultado puede ser un sector público que ocupa una mayor parte de las economías, dejando menos espacio para los mercados. Sin embargo, hay límites para la invasión. Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico con Natixis SA, señala que la respuesta a la pandemia se ha producido principalmente a través de canales de mercado, en lugar de rutas más directas.

Estados Unidos, por ejemplo, está a punto de tener los mayores déficits presupuestarios desde la Segunda Guerra Mundial. Pero solo en un par de casos, como las órdenes del presidente Donald Trump para que General Motors haga que los ventiladores o que las plantas de carne permanezcan abiertas , los funcionarios se han movido en la dirección de los controles de estilo de guerra sobre las líneas de producción de negocios privados.

“Los bancos centrales están apuntalando el capitalismo financiero”, dijo García Herrero, quien solía trabajar en el BCE y el Fondo Monetario Internacional. “Deben asegurarse de cumplir con sus planes de salida, sin importar la presión política o del mercado para no hacerlo”.