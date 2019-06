Panamericanos: ticket promedio de turistas extranjeros será de US$ 2,500, dice Canatur

El gasto promedio de un visitante extranjero que llegue al país para asistir a los Juegos Panamericanos Lima 2019 será de US$ 2,500, estimó el presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Carlos Canales.

“Habrá gente que haga un gasto de US$ 1,000 y gente que podrá gastar hasta US$ 5,000. La media podríamos decir que es de US$ 2,500”, manifestó el titular de Canatur ayer, durante la firma de convenio con Migraciones para el intercambio de información entre ambas instituciones.

Canales proyecta que llegarán al país unos 50,000 turistas extranjeros durante los Juegos Panamericanos y los Juegos Parapanamericanos (26 de julio-1 de setiembre).

“Hasta ahora tenemos reservadas unas 25,000 o 30,000 camas. Calculamos que van a haber 50,000 turistas extranjeros acompañando a los 10,000 funcionarios, deportistas, entrenadores, dirigentes y periodistas que vendrán. Hay mucha oferta extrahotelera también, que existe con otro tipo de plataformas digitales que no las tenemos obviamente dentro del sector”, agregó.

Con base en estos cálculos, señaló que el evento generará impacto económico de US$ 250 millones en consumos turísticos: en alojamiento, restaurantes y excursiones en los principales destinos turísticos del país.

“Las empresas están preparando paquetes turísticos para los pre o post tours, porque habrá gente que no clasificará pero tendrá un par de días adicionales para ir a conocer Machu Picchu, Iquitos o Chan Chan”, añadió.

Las proyecciones de Canatur difieren de las de la Comisión Organizadora de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (Copal), que esta semana informó que el país espera unos 175,000 visitantes extranjeros, que generarína ingresos por turismo de unos S/ 579’200,000.