Panamericanos: OIM aclara que solo licitará 9 obras viales, el resto corresponde a la MML

A un año para el desarrollo de los Juegos Panamericanos, la principal preocupación gira en torno a las obras viales priorizadas para este evento deportivo que están a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), tomándose en cuenta que el nivel de avance está por debajo del 50%.

Como se recuerda, estas obras serán licitadas a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de acuerdo a un acuerdo suscrito entre la comuna y el organismo especializado en migraciones.

Al respecto la OIM aclaró a Gestión.pe que su única función será organizar – a pedido de la MML – el proceso de licitación y administración de 9 obras viales, siendo responsabilidad absoluta de la administración edil 3 accesos de las 12 priorizadas para este evento deportivo.

Agregó asimismo que los retrasos o el nivel de avance físico de las mismas también son responsabilidad absoluta de los contratistas y de la unidad ejecutora, que en este caso es la Municipalidad de Lima.

“Lo que hace la OIM es organizar los proceso de licitación y administrar la obra, que implica pagar (a los contratistas) cuando hay avances, que ocurre cuando recibimos una minuta del nivel de avance y la no objeción de la unidad ejecutora que en este caso es la Municipalidad de Lima. De acuerdo a eso pagamos. Si no hay avance, no lo hacemos”, explicó el jefe de la misión, José Iván Dávalos.

Detalló que, a raíz de un acuerdo suscrito entre el Perú y la OIM, en 1966, este organismo puede organizar licitaciones públicas, para lo cual cobra por este servicio una comisión que asciende al 1.8% del valor referencial de la obra a licitarse.

“La participación de la OIM es en la convocatoria y en los procesos de licitación para estas obras, las cuales nosotros solo podemos avanzar con la luz verde la unidad ejecutora, es decir, si hay un retraso no es imputable a la OIM”, subrayó.

Contraloría si puede auditar procesos

El representante de la OIM aclaró, asimismo, que la Contraloría si puede auditar los procesos de licitación pública que se realizan a través de este organismo para lo cual debe seguir los canales diplomáticos respectivos a fin de contar con la autorización respectiva para el control concurrente .

“Hay desinformación ya que la Contraloría si puede auditar el desarrollo de los procesos, ya que estos proyectos son de la unidad ejecutora (MML). También puede entrar a la OIM a revisar el proceso, pero lo tiene que hacer a través de la Cancillería y de la representación permanente que tiene el Perú en Ginebra ”, explicó.

Precisó que, a través de este procedimiento, se solicita al embajador representante permanente auditar los libros no solo en el Perú sino de cualquier país en la que esta presente la OIM.