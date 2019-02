Panamericanos: Gobierno pide facilidades para contrataciones menores a S/ 400,000

El tiempo se aplaza para la realización de los Juegos Panamericanos, prevista para julio de este año, ante lo cual el Ejecutivo remitió un proyecto ley al Congreso para solicitar que las contrataciones de bienes y servicio menores a S/ 400,000 no pasen por la ley de Contrataciones del Estado. No obstante, esta autorización -refiere la propuesta- no se encontraría exenta de las acciones de control.

¿Por qué es vital que toda contratación en el Estado pase por esta norma? Debido a que contempla diversos procedimientos para la selección de un bien o servicio como la imposición de un valor referencial, la licitación vía concurso público que puede tomar hasta 45 días si se opta por la adjudicación simplificada entre otros factores.

De acuerdo al fundamento del Gobierno, los plazos legales previstos en la Ley de Contrataciones para la realización de ciertos actos del procedimiento de selección en el marco de los Juegos Panamericanos, obstaculizan la oportunidad de contratación.

Anota que, de presentarse una situación excepcional, que no pueda ser atendida oportunamente como consecuencia de los plazos previstos para una adjudicación simplificada se configuraría un retraso o posible incumplimiento para el desarrollo de los Panamericanos. Por lo que -en opinión del Ejecutivo- resulta necesario que se cuente con herramientas de contratación céleres, que permitan brindar una respuesta oportuna, pero con los controles suficientes.

A partir del segundo trimestre empiezan a llegar a Lima las delegaciones con mayor número de atletas, proveedores, entre otros, para desarrollar actividades como pruebas en las sedes de competencia, reuniones de registro de participantes, seminarios, gestiones operacionales de salidas y llegadas, acreditación de delegaciones deportivas, entre otros, por lo que -el marco de estas actividades- pueden surgir algunas necesidades no previstas.

Tomando en cuenta este panorama es que solicita al legislativo que la contratación de bienes y servicios menores a S/ 400,000 -que en la mayoría de casos han sido planificados por la organización- se exceptúen de Ley de Contrataciones del Estado. Este beneficio sería de manera excepcional, es decir, empezaría a correr a partir del día siguiente de su publicación de la norma hasta la finalización de los Juegos Panamericanos.

El Gobierno solicita también -en el proyecto de ley que aprueba medidas excepcionales para los Panamericanos- es que se autorice al Ministerio de Vivienda para que pueda contratar directamente con un determinado proveedor en la ejecución de obras de infraestructura, específicamente de cuatro obras viales ubicadas en los distrito de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Luis. (Ver cuadro)

Estos proyectos, explica el Ejecutivo, constituyen trabajos necesarios para asegurar la infraestructura vial y peatonal que facilite el acceso al área de influencia de las principales sedes deportivas como son Villa Deportiva Nacional, la Villa Panamericana y el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres.

[Vea aquí la propuesta presentada por el Gobierno ante el parlamento]: