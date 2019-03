Panamá y Perú no han aprovechado su TLC , dice ministro de Comercio Exterior

Panamá.- Panamá y Perú no han sabido explotar en toda su dimensión el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre los dos países desde el 2012, afirmó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez.

"Decir que lo hemos explotado en su cabalidad y que lo estamos aprovechando al cien por cien sería algo que no es correcto. Tenemos que trabajar en un aprovechamiento mayor del mismo en todos los sentidos: tanto por el lado del comercio de bienes y servicios como por el lado de las inversiones", afirmó Vásquez.

El ministro, que llegó a Ciudad de Panamá para inaugurar dos exhibiciones con algunas réplicas de los objetos arqueológicos hallados en la tumba del Señor de Sipán, en la costa norte de Perú, adelantó que para este año su país espera proponer una reunión de la Comisión Administradora del TLC.

Comentó que "hay que determinar una fecha concreta" para esa reunión, que sería "con las actuales o nuevas autoridades" panameñas que surjan de las elecciones generales del próximo 5 de mayo, "por supuesto esperar la reacción de Panamá" a la propuesta de hacerla.

"Pero estoy seguro que vamos a (lograr) una nueva reunión de esa Comisión Administradora, que nos permita seguir encontrando los caminos para un más amplio aprovechamiento del Tratado" comercial bilateral, afirmó.

El TLC entre Panamá y Perú establece que el 93.1% de las exportaciones peruanas tenga un acceso con arancel cero, mismo que se aplica al 99.2% de las ventas de Panamá al Perú.

El acuerdo facilita que productos de agroexportación peruanos como espárragos, mandarinas, alcachofas, uvas, mangos, paltas (aguacate), paprika, maíz gigante del Cuzco, maíz morado y limón, entre otros, tengan acceso inmediato al mercado panameño.

Vásquez reconoció que en el 2018 hubo un retroceso en el comercio bilateral entre Perú y Panamá, y que parte de lo que se quiere hacer es recuperarlo.

Explicó que la balanza comercial representa un superávit para Perú con exportaciones por aproximadamente US$ 240'000,000, gran parte de ellos del sector petrolero, y también en el renglón de los productos no tradicionales con mayor valor agregado por unos US$ 110'000,000 anuales.

Perú exporta además a Panamá poco más de US$ 15'000,000 anuales en productos de la agroindustria, teniendo a las uvas como el principal componente, y resaltó que por el lado panameño las exportaciones tuvieron una caída y hoy superar los US$ 21'000,000, de acuerdo con los datos peruanos.