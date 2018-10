Paltas podrían ser el principal producto de exportación no tradicional

Para agosto de este año, los envíos de palta superaron su récord de exportación que en 2017 ascendieron a US$ 631 millones. La mayor oferta en países como España (+14%) y Países Bajos (+20%) explican en parte dicho fenómeno.

Ya para esas fechas el ministro de Comercio Exterior y Turismo , Rogers Valencia, señaló que la palta venía posicionándose, además, en el Asia. Solo en los primeros ocho meses, la exportación de palta a China, Japón y Hong Kong registró cifras por US$ 29 millones, US$ 12 millones y US$ 11 millones, respectivamente.

En ese sentido, Perú se convirtió en el tercer proveedor de la fruta verde de China y Hong Kong, y segundo en Japón.

En esa línea, y considerando que las exportaciones no tradicionales vienen registrando cifras históricas también (se estima que las exportaciones ascenderán a US$ 14 mil millones para este año) el viceministro de Comercio Exterior, Édgar Vásquez, aseguró que las paltas podrían ser el principal producto de exportación para este año.

“El año pasado el principal producto de exportación fueron las uvas frescas pero podrían ser superadas por las paltas este año”, señaló.

Vásquez, quien se presentó en la XIII Cumbre Internacional de Comercio Exterior, organizada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), afirmó que la agroindustria viene creciendo de manera homogénea con otros sectores como textil-confecciones, metalmecánica y químicos y plásticos.

En cuanto a otros productos, destacó que las mandarinas tienen un comportamiento destacable en los mercados de Europa y Estados Unidos. Además, resaltó el ingreso de los arándanos y langostinos.

“Cada vez más productos del sector alimenticio (ya sea pesca o alimentos industriales) tienen un alto potencial de crecimiento en el Asia, además de Estados Unidos y Europa”, detalló.

Asimismo, manifestó que las exportaciones no tradicionales tienen como principal mercado destino América Latina.

“Si uno ve el conjunto de exportaciones peruanas, poco más del 40% de lo que el Perú exporta al mundo se va a Asia, un 28% se va a Europa y un 27% a Estados Unidos. El resto está en América Latina”, explicó.

“Si uno ve solo productos no tradicionales, América Latina es el principal destino de nuestras exportaciones. Más del 33% de los productos con valor agregado tiene a América Latina como principal mercado”, agregó.

Crecimiento

Remarcó que luego vienen mercados menores como Estados Unidos y Canadá con un 29% y, luego, Europa (15%) y Asia (menos del 7%). “Asia es un gran potencial para nuestras exportaciones no tradicionales”.

Por último, indicó que para el 2019, si es que se da un escenario favorable en el que la guerra comercial entre las dos potencias económicas cesa, se proyecta crecer un 10% y alcanzar los envíos por US$ 55 mil millones. De no ser el caso, se espera un crecimiento de 5%.