Los países de la Alianza del Pacífico apuntan a incrementar las exportaciones, que viene en descenso

Uno de los objetivos que tuvo la creación de la Alianza del Pacífico , en 2011, fue la integración de las naciones pertenecientes (Chile, Colombia, México y Perú) mediante procesos que permitieran la búsqueda de la libre circulación de bienes y servicios entre estas naciones y la generación de una cadena de valor conjunta para ser más competitivos en el mercado internacional.

Sin embargo, las exportaciones se mantienen como uno de los desafíos para el grupo, ya que, si bien para el cierre del año pasado, los países de la Alianza del Pacífico totalizaron exportaciones cercanas a US$ 616,000 millones (US$ 451,000 millones de México, US$ 75,482 millones de Chile, US$ 47,772 millones de Perú y US$ 41,831 millones de Colombia), esta actividad viene en descenso en tres de los cuatro países miembros según cifras al cierre de abril.

Entre la agenda temática que se trató hasta el sábado 6 de julio, fecha en la que se vieron las caras los jefes de estado de los cuatro países miembro (con la presencia del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en calidad de invitado especial), se encuentra el comercio internacional en la Alianza del Pacífico y en el mundo y las claves para fomentar la competitividad en América Latina.

“Las economías latinoamericanas, por medio de la Alianza del Pacífico han conseguido diversificar sus relaciones con otros mercados más dinámicos en su crecimiento y han mantenido un proyecto de integración menos fragmentado, algo muy presente en los mecanismos de integración de América Latina”, precisó la embajadora de México en Colombia, Patricia Galeana.

Con respecto al caso colombiano y la importancia del comercio desde y hacia estos países, entre enero y abril de este año, la actividad con los otros tres estados de la Alianza del Pacífico representó 9.48% de las exportaciones del país y 10.38% de las importaciones, rubros en los que Estados Unidos y la Unión Europea aún están por encima del dato conjunto del grupo.

Para incentivar las importaciones y exportaciones entre estos países, actualmente se trabaja en la desgravación de 8% del comercio entre los países de la región. Cabe aclarar que el porcentaje restante (92%) ya se encuentra sin aranceles para la circulación entre México, Perú, Chile y Colombia.

Otro de los puntos sobre la mesa para esta reunión será la evaluación de la situación de los cuatro países candidatos a estados asociados: Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur; los cuales también buscan acercamientos con la Alianza a través de acuerdos y negociaciones.

No obstante, según Alfonso Bustamente, presidente pro tempore del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, no se lograría un mayor avance en esta discusión debido a las posiciones tanto de México como de Colombia.

Asimismo, se trató de la integración financiera y de mecanismos que permitan el fomento de este ítem. Uno de los principales logros de la Alianza del Pacífico durante sus ocho años de existencia fue la integración de las bolsas de valores en el Mercado Integrado Latinoamericano (Mila).

En lo corrido del año, con cierre a abril, esta había crecido 6.29%, impulsado por el crecimiento colombiano, que ha sido de 16.02%.

Higueras destacó estas manifestaciones en bloque como una de las fortalezas del grupo. “Nos hemos presentado juntos para llamar la atención y tener una correlación. Esto ha dado un gran resultado que a Perú y a los demás países les ha favorecido”, señaló.

(Fuente: La República de Colombia)

[Artículo tomado de diario La República de Colombia]