Pablo Massi: “Este año por primera vez se harán producciones digitales propias”

El 1 de abril asumió funciones como gerente general. Pablo Massi, con 13 años en América Televisión y experiencia en la dirección comercial, se encarga ahora de encaminar los nuevos retos del canal en un año donde las expectativas están puestas en el segundo trimestre para adelante.

Inicia su etapa como gerente general en América TV. ¿Cómo ha visto que inició el año?

A nivel comercial, la crisis con la que inició el año generó que varios proyectos de los anunciantes se aplacen y dio un primer trimestre con retroceso, pero vemos un mejor segundo trimestre. En cuanto a audiencia, arrancamos muy bien el año y se confirmó en el horario prime con “De vuelta al barrio”, con un share de 40%.

¿En general han mantenido un buen desempeño en cuanto a share en otros horarios?

El prime time va hasta las 10:30 p.m., y luego un late time con “La banda del Chino”, son espacios en los que nos va bien, sin olvidar que en la mañana hemos sumado productos de espectáculo y en 15 días Gisela Valcárcel llega a los sábados, lo que nos asegura buenos resultados. Hoy nuestro reto, más que subir el share del canal, que es alto, es mantenerlo.

¿Cuál de los programas del prime es más rentable?

Los tres programas del prime son productos muy rentables pero “De vuelta al barrio” es el que tiene mayores ingresos, es un producto ya maduro.

Tiene un share alto y buenos ingresos, pero en un año mundialista donde la competencia lo transmite, ¿ven afectación?

No. Mire, pusimos al aire el producto “36 años después” por el Mundial y tomamos la transmisión de los partidos amistosos. Digamos que hasta el 13 de junio la selección está en nuestra casa.

Tener los partidos amistosos, ¿cuánto de ingresos le representa a nivel comercial?

Son partidos caros, los hemos adquirido con un socio estratégico, que es Media Networks, y junto a “36 años después” han mejorado los ingresos. Pero los paquetes de fútbol no son solo avisos 30’’, incluyen menciones, logotipos, gol, tiro libre, una serie de elementos que llevan a que se tenga un precio elevado como producto.

Para eso manejamos paquetes para sponsor y auspiciadores. En el caso de estos últimos fluctúan entre los US$ 200 mil y US$ 240 mil, y en sponsor entre US$ 300 mil y US$ 350 mil, por todos los partidos.

¿Cómo ha sido la demanda?

Se pensó en cuatro sponsors y ocho auspiciadores. Hemos logrado tres sponsors y seis o siete auspiciadores, cerca de lo planificado.

¿Para el tiempo que se juegue el Mundial han pensado lanzar más programas con el fin de no perder audiencia?

Perú tiene asegurado los primeros 15 días del Mundial y son partidos en horario diurno que no nos afectan el prime. En la mañana podría afectar, pero sería adelantarme saber si hago algo porque la audiencia estará concentrada en el Mundial .

En cuanto a ficción ¿qué proyectos lanzarán este año?, ¿seguirán en coproducción internacional?

Sí, está el proyecto de 12 Segundos con Telefé y Mega de Chile para el mercado extranjero, y vamos con un nuevo proyecto importante para dar prioridad al mercado local. Es un producto libre, seriado, modular, que se puede acoplar a varios horarios y días, del que aún no puedo decir el nombre.

¿La producción local se va a incrementar?

Hoy el 70% es producción local, no tiene sentido de que sea más, tiene que tener un costo razonable. Si bien lo óptimo es que sea el 100%, se tiene que evaluar. Con el mix actual es interesante.

¿Mantienen el trabajo con sus productoras?

Son nuestros socios estratégicos. Con Protv, Del Barrio y GV Producciones ya hemos trazado el diseño de las secuencias de producción para el año. Con todas se trabaja a la par, pero la que puede tener más horas es Protv porque tiene dos programas en horario diario.

¿Y con la plataforma TVGo se tienen planes?

Este año por primera vez se harán producciones digitales propias. Hemos tenido picos extraordinarios con América TVGo en la transmisión de la Champions League. La emisión en vivo debe tener un peso de un 2%, pero en los partidos ha llegado a 15%.

¿Cómo ven el mercado exterior?

Tenemos canales donde la cantidad de horas que exportamos es alta y queremos profundizar esos negocios, hay potencial de crecimiento en Ecuador. En principio podemos vender los enlatadados, pero también puedo hacerlo con guiones.